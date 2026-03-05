La 49enne aveva condiviso una serie di foto da Dubai dove era volata con l’imprenditore 48enne e il figlio

Dopo le voci di crisi e i post velenosi dell’attrice, tutto parlava di reunion e invece non parrebbe così

A fine febbraio aveva condiviso nelle Storie una serie di scatti che la ritraevano a Dubai insieme a quello che per tutti ormai era il suo ‘ex marito’ e il figlio Mattia, 11 anni. Tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è davvero ritorno di fiamma? Secondo quanto svela il settimanale Oggi no.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: è davvero ritorno di fiamma? A quanto pare no…

Dopo le voci di crisi e i post velenosi dell’attrice 49enne lo scorso ottobre, tutto parlava di reunion e invece non parrebbe così: nessuna riconciliazione. Il giornale mette nero su bianco che si sarebbe trattato solo di un viaggio per la serenità del bambino della coppia. “La carte della separazione marciano spedite, il lieto fine non è un’opzione".

La 49enne aveva condiviso una serie di foto da Dubai dove era volata con l’imprenditore 48enne e il figlio

Dopo le voci di crisi e i post velenosi dell’attrice, tutto parlava di reunion e invece non parrebbe così

Manuela e Giovanni, 48 anni, sarebbero andati a Dubai insieme per far felice Mattia. “Di Gianfrancesco, che accanto alla nuova attività di produttore cinematografico appaia quella ‘primigenia’ di costruttore, è li per delle operazioni immobiliari e si è voluto portare dietro il figlio, che però ha insistito perché si unisse anche mamma Manuela. Ma i coniugi, che sono rimasti in rapporti civili proprio per non turbare il loro Mattia, hanno dormito in camere separate”, sottolinea il rotocalco di attualità.