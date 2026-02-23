Manuela Arcuri vola a Dubai con Giovanni Di Gianfrancesco e il figlio: dopo le voci di addio e i post di lei, arriva la reunion? Foto

A ottobre scorso la 49enne aveva scritto: “Chi ti ama non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce”

Accade quello che nessuno immaginerebbe. Manuela Arcuri vola a Dubai e non lo fa da sola o con il suo adorato Mattia, 11 anni. L’attrice parte per una vacanza nella famosa località degli Emirati Arabi insieme al marito Giovanni di Gianfrancesco, quello che per tutti era già un ‘ex’. Il figlio, ovviamente, è insieme alla coppia. Nelle Storie la 49enne svela tutto postando una foto in cui posa insieme a loro sorridente e felice. Dopo le voci di addio e i post di lei che parlavano di presunti ‘tradimenti’ arriva la reunion? Così parrebbe.

A ottobre 2025 i rumor di maretta tra Manuela e Giovanni hanno cominciato a girare vorticosamente nell’aria. A ‘ufficializzare’ che qualcosa tra i due non andasse, ci ha pensato proprio la Arcuri che sul suo profilo Instagram sembrava ‘certificare’ la rottura con l’imprenditore dopo soli 3 anni di matrimonio e 12 anni di fidanzamento. L’artista di Latina già il 23 settembre scorso postava uno scatto di un tramonto e scriveva: “E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente! Perché potresti donare loro anche tutto il tuo cuore, ma continuerebbero solo a deluderti”.

Manuela aggiungeva: “Purtroppo questo giorno prima o poi arriva…senza preavviso, senza chiederti il permesso, si presenta nella tua vita e ti lascia la profonda consapevolezza della realtà!! Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato questo giorno, ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito. Oggi però sono pronta ad affrontare tutto, perché ogni delusione mi rende più forte!!!!”.

Poi il post del 5 ottobre, in cui lei sottolineava: “Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché, prima ancora di amarti, ti rispetta. Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che, eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare”.

Ora la frattura con l’imprenditore parrebbe essersi ricomposta: sorridono insieme a Mattia, 11 anni

La Arcuri non aveva mai fatto nomi e svelato chiaramente a chi fossero rivolte le sue parole, ma il mostrarsi da sola, senza più Giovanni al suo fianco, aveva convinto tutti che fossero già pronte le carte della separazione. Ora arriva inaspettato questo viaggio a tre a Dubai: ritorno d fiamma? Frattura ricomposta? O solo qualche giorno da mamma e papà per dare serenità al piccolo Mattia?