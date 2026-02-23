Melissa Satta e Carlo Beretta innamoratissimi alle Olimpiadi di Milano: dal red carpet agli spalti, foto

L’ex velina e il rampollo lombardo si sono goduti l’evento nella città in cui vivono

Dal red carpet per il party Omega, all’attesissima finale di hockey con Maddox

Innamorati e sorridenti, i due sono stati avvistati insieme in più occasioni

Melissa Satta e il compagno Carlo Beretta sono una delle coppie più in vista dello showbusiness che ha seguito da vicino le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

L’ex velina, che ha da poco compiuto 40 anni, e il rampollo lombardo, che ha festeggiato 29 anni la scorsa settimana, nel weekend hanno calcato un red carpet e assistito al match forse più importante dei Giochi.

Melissa Satta, 40 anni, e Carlo Beretta, 29, sul red carpet del party Omega

Prima sotto i flash del Closing Night Gala della Omega House sabato 21. Qui Melly si è presentata davanti ai fotografi con una maglia nera con maniche corte, abbinata a una gonna in pelle nera lucida a vita alta. Carlo invece ha scelto un completo blu scuro gessato, con una camicia bianca aperta. Entrambi indossano un orologio al polso.

Poi domenica 22 sono arrivati all’Arena Santa Giulia di Milano per seguire dal vivo sugli spalti la finale di hockey su ghiaccio maschile che ha visto gli Stati Uniti battere il Canada 2-1 ai tempi supplementari.

Con loro anche Maddox, il bambino di 11 anni avuto dalla Satta insieme all’ex marito Kevin Prince Boateng. Il rapporto tra Carlo e Maddox è ottimo.

Melissa e Carlo alla finale di hockey insieme a Maddox, 11 anni, nato dall'amore tra l'ex velina e Boateng

Recentemente Melissa è stata ospite di “Verissimo”, dove le è stato chiesto, tra le altre cose, se sarebbe pronta a sposare Beretta. Ha risposto: “Ma io lascio le porte aperte a tutto, nel senso che sono talmente soddisfatta come persona, come mamma, come donna, come compagna, che qualsiasi cosa dovesse arrivare per me è veramente...”.

Interrogata sulla possibilità che le porte siano aperte anche ad una nuova cicogna, ha aggiunto: “Anche la cicogna”. “Io ho Maddox, quindi per me lui è tutto, nel senso che comunque sono realizzata e soddisfatta. Però ovviamente io penso al mio compagno, che è un ragazzo giovane, anche lui merita di provare quello che ho provato io quando ho avuto Maddox e che provo ogni giorno”, ha affermato.

Se fosse Carlo a chiederle di avere un figlio con lei, gli direbbe di sì: “Quindi se lui dovesse chiedermi questa cosa sarei assolutamente aperta e pronta a farlo senza problemi”.