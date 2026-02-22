Andreas Muller spiega com’è cambiato il rapporto con la moglie Veronica Peparini dopo la nascita delle loro gemelle

Il ballerino e imprenditore, 29 anni, è padre di Penelope e Ginevra, 2 anni a marzo 2026

Il ballerino e imprenditore 29enne è stato ospite di “Verissimo” domenica 22 febbraio. Qui ha raccontato quanto è importante per lui il ruolo di padre di Penelope e Ginevra, le gemelle nate nel marzo del 2024 dall’amore per la coreografa 55enne. Gira tutto attorno alle bimbe.

Le piccole stanno per compiere già due anni, per lui è un trauma: “Questo è un trauma, per me è un trauma perché io vorrei viverle di più, vorrei viverle tanto di più, però quando ci sto, ci sto al 100%, cioè spengo il telefono, spengo tutto, mi dedico completamente a loro perché mi rendo conto che il tempo oggi lo misuro con loro e vola, vola tanto”.

Gli è stato domandato come sia oggi il rapporto con Veronica. Ha risposto: “Con Veronica ci siamo proprio uniti più che mai, sicuramente non siamo più amanti, complici come due innamorati”.

“Siamo genitori, però questa cosa mi piace molto perché ci rende ancora più solida come famiglia, quindi tempi nostri ne abbiamo molto pochi”, ha sottolineato.

“Lei giustamente col lavoro suo... […] Con i miei impegni, i due figli (Veronica ha già due figli nati da una precedente relazione, ndr), le gemelle, i cani”, ha proseguito.

“Quindi diciamo che la squadra di calcio è larga. Però noi troviamo il tempo per far tutto. E’ normale, fare i genitori adesso è la cosa che ci piace di più”, ha concluso.