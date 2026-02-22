Cindy Crawford festeggia 60 anni con una cena a Miami insieme a marito e amici: guarda

La supermodel americana ha compiuto 60 anni lo scorso 20 febbraio

Ha festeggiato in un ristorante di Miami insieme al marito Rande Gerber e amici

Cindy Crawford ha compiuto 60 anni e ha scelto di celebrare il compleanno condividendo una serie di scatti accompagnati da un messaggio che riflette perfettamente il suo spirito.

“I 60 sono i nuovi 60! Grata per tutto. Grazie per gli auguri di compleanno”, ha scritto sul suo account Instagram postando le immagini.

La sua presenza scenica è la stessa che, negli anni Novanta, l’ha consacrata tra le supermodelle originali, dominando copertine e passerelle in tutto il mondo, da Milano a Parigi.

Cindy Crawford festeggia 60 anni con una cena al ristorante a Miami

Sotto al post non sono mancati i messaggi delle colleghe di sempre, a conferma di un legame che resiste da decenni. “Buon compleanno! Per me avrai sempre 19 anni!”, ha scritto Christy Turlington, ricordando i loro esordi insieme.

Anche Linda Evangelista ha voluto farle gli auguri: “Benvenuta nei 60! Tantissimi auguri”. Carla Bruni ha aggiunto: “Buon compleanno carissima, il tempo è dalla tua parte”.

Nel corso degli anni Crawford ha ridefinito il concetto di longevità nel mondo della moda, passando da top model a imprenditrice, fondatrice di un brand skincare e madre orgogliosa, senza mai abbandonare campagne pubblicitarie, editoriali e prime file delle sfilate.

Cindy con il completo monospalla nera scelto per i festeggiamenti del suo 60esimo compleanno

Oltre ai ritratti glamour, ha condiviso anche momenti più intimi dei festeggiamenti con amici e familiari. Tra questi, la cena di compleanno a Miami, nel ristorante El Cielo Miami, dove era circondata dalle persone più care. A partire dal marito Rande Gerber, con cui ha i figli Presley, nato nel 1999, e Kaia, nel 2001.

“La migliore cena di compleanno da El Cielo Miami, circondata da amici e famiglia! Grazie a Juanma per averci ospitati e festeggiato con noi”, ha scritto accanto alle foto della serata.

Gli amici che hanno partecipato ai festeggiamenti per il compleanno della leggendaria supermodel americana

Negli scatti appare rilassata e felice, mentre brinda sorridente in un elegante completo pantalone nero monospalla. Il look è completato da orecchini a cerchio e bracciali multistrato, un mix di raffinatezza e stile senza tempo. I sandali neri minimalisti slanciano la figura, confermando il suo impeccabile gusto glamour.

Per molti i 60 anni rappresentano un traguardo da temere, per Cindy, invece, sono un’età da accogliere con entusiasmo.