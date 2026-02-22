''Amore, non ti muovere…'': Billy Costacurta immortala la moglie Martina Colombari bellissima in accappatoio, la foto

Il tempo passa, ma l’ex Miss Italia è sempre in splendida forma

Sul social ha condiviso una foto in accappatoio in cui appare in tutto il suo fascino

A scattarla è stato il marito Alessandro Costacurta, detto Billy

Ha compiuto 50 anni, ma non ha perso un centimetro della sua bellezza e sensualità.

Martina Colombari, famosa da quando aveva solo 16 anni grazie alla vittoria nel concorso di Miss Italia (correva l’anno 1991), è una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano.

Lo sa bene anche suo marito Billy Costacurta (i due sono sposati dal 2004, ma in coppia da ancora più tempo), che ha deciso di scattarle una foto in un momento intimo e quotidiano.

E’ stata poi la stessa Martina a condividere l’immagine sul suo profilo Instagram. “Amore, non ti muovere….”, ha scritto tra virgolette, riportando – sembra di capire – le parole del suo Billy. Poi ha aggiunto: “Pic by @alessandrobillycostacurta” (ovvero: la foto l’ha scattata proprio la sua dolce metà).

La foto di Martina Colombari mentre si asciuga i capelli in accappatoio scattata dal marito Billy Costacurta

Nello scatto si intravede un bagno luminoso, con finiture chiare e moderne. Martina indossa un accappatoio grigio, aperto quanto basta per rivelare un accenno di décolleté e le lunghissime gambe.

È intenta ad asciugarsi i capelli con un phon blu mentre si guarda allo specchio. La porta è aperta ed è da lì che la fotocamera ha fatto il suo lavoro, regalando ai tanti fan della Colombari un’immagine che ne celebra tutto il fascino.

La scorsa estate Martina ha festeggiato mezzo secolo di vita. In quell’occasione suo figlio Achille, 21 anni, aveva elogiato la sua bellezza naturale.

Condividendo una foto della festa di compleanno in cui appariva la sua mamma, aveva commentato: “50 anni… wow! E senza essersi mai rifatta nulla”.

Da diversi mesi Martina sta vivendo una rinnovata popolarità grazie a due esperienze, una televisiva e una cinematografica.

E’ stata infatti protagonista dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” e ha avuto un ruolo nel film campione d’incassi di Checco Zalone “Buen Camino”.