''Non volevo delegare'': Margareth Madè spiega la scelta di vita che l’ha portata per anni a lavorare molto meno

L’attrice, 43 anni, è mamma di due bambine, Angelica e Beatrice

A “Verissimo” ha spiegato di aver scelto di crescerle senza delegare ad altri

Oggi però che le piccole hanno 8 e 5 anni, è pronta a passare più tempo sul set

Margareth Madè ha spiegato di aver allentato molto gli impegni lavorativi per crescere le sue due figlie.

L’attrice, 43 anni, è uno dei volti più belli del cinema italiano – divenuta nota grazie al film Baarìa di Giuseppe Tornatore. Quest’anno festeggerà dieci anni di matrimonio con il collega Giuseppe Zeno.

Margareth Madè, 43 anni, ha spiegato a Verissimo perché per alcuni anni ha diminuito molto gli impegni lavorativi

“Il 20 agosto saranno dieci anni di matrimonio”, ha spiegato ospite di “Verissimo”. “Questo amore sta crescendo. Sta crescendo di anno in anno”, ha sottolineato.

Dalla loro relazione, iniziata quando Margareth aveva 33 anni e Giuseppe 40, sono nate Angelica e Beatrice, oggi rispettivamente di 8 e 5 anni.

Zeno è un ottimo padre: “E’ un papà innamorato delle sue figlie, è un papà affettuosissimo, è un bravo papà”.

Margareth insieme al marito Giuseppe Zeno e alle loro due bambine Angelica e Beatrice

Margareth ha fatto una scelta di vita e non ha voluto delegare ad altri la crescita delle bimbe, soprattutto nei loro primi anni. “Ho allattato due anni Angelica, poi ho avuto l'altra gravidanza di Beatrice e ho allattato Beatrice altri due anni, cioè mi sono totalmente dedicata alle bambine e ho lasciato spazio a mio marito perché insomma… io volevo godermi la maternità”.

“Non volevo delegare, non volevo perdermi nulla delle mie bambine. Soprattutto i primi anni, che secondo me sono importanti, sono fondamentali. Danno un po' la base”, ha continuato.

Oggi però le piccole sono cresciute e lei è pronta a tornare sul set con maggiore assiduità. “Adesso posso farlo tranquillamente. Loro sono più grandi, otto e cinque anni”.