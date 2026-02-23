In rotta con papà Graziano, il campionissimo sorride davanti alla torta con su scritto 46+1

Il party è arrivato qualche giorno dopo il compleanno, celebrato lo scorso 16 febbraio

La festa arriva una settimana dopo il compleanno, celebrato il 16 febbraio. Valentino Rossi aspetta il weekend e festeggia, così, i 47 anni con una grande cena. Con lui c’è la compagna Francesca Sofia Novello, da cui ha avuto Giulietta, nata il 4 marzo 2022, e Gabriella, venuta al mondo il 4 gennaio 2025, e tanti amici. Nessuna notizia di papà Graziano, con cui non ha rapporti al momento.

Valentino Rossi festeggia 47 anni con una grande cena insieme a Francesca Sofia Novello e gli amici

Valentino sorride e si gode ogni momento del suo party insieme alla donna che ama. Lei nelle sue Storie condivide le immagini che li immortalano insieme davanti alla grande torta con su scritto 46+1. La modella posa anche con tutta la schiera di ragazze a cui è legata presenti nel locale.

Il campione bacia la 32enne che lo ha reso padre di due bambine

Valentino posa insieme alla compagna e alle tante intime presenti

Il Dottore dimentica le tensioni col padre. La vicenda è spinosa. Dopo essere stato nominato amministratore di sostegno del genitore nel 2024, Valentino ha cominciato a nutrire forti preoccupazioni per il suo benessere e per alcune operazioni finanziarie sospette. Quando il tribunale ha revocato la sua nomina nel 2025, la situazione familiare è precipitata e il campione ha denunciato la compagna del padre per presunta circonvenzione d’incapace, sostenendo che siano stati sottratti ingenti soldi dal conto di Graziano.

L'insolito menù scelto per la gustosa cena

Valentino, però, ha sottolineato che la sua reazione non è scaturita affatto da motivi economici, bensì è preoccupatissimo per la salute e l’allontanamento emotivo del padre, con cui ora ha rotto ogni legame. E’ un momento complicato. Ma la vita va avanti e lui guarda al futuro accanto alle donne che gli regalano calore e una vita bellissima.