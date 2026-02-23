La monarchia britannica trema, eppure la coppia sfida lo scandalo Royal con il look "The Burgundy Shield”

La 44enne sceglie un abito ‘vintage’: indossa un vestito Gucci rosa cipria già sfoggiato nel 2019

Lo scandalo che sconvolge i Windsor non si placa. La monarchia britannica trema, le notizie non sono confortanti: sembrerebbe che esisterebbero documenti che proverebbero che re Carlo III sapesse da tempo dei collegamenti tra il fratello Andrea Mountbatten-Windsor, accusato di sospetta cattiva condotta in un ufficio pubblico, e il finanziere pedofilo Epstein. Poi c’è stato l’arresto del 66enne, ormai privato di ogni titolo, lo scorso 19 febbraio, il lungo interrogatorio e il rilascio. La vicenda, però, è tutt’altro che chiusa. Nonostante i momenti drammatici della Royal Family, a dare una parvenza di stabilità e unione ci pensano Kate Middleton e il principe William, erede al trono. I due illuminano il red carpet dei BAFTA 2026.

Kate Middleton e il principe William ai BAFTA 2026: sorridono nel bel mezzo della bufera che sconvolge i Windsor

I principi di Galles, dopo un’assenza di due anni, dovuta alla malattia di Kate, tornano protagonisti alla Royal Festival Hall a Londra, sorridenti e super chic. William porta una giacca di velluto bordeaux e soprende. La 44enne decide ancora una volta per un abito ‘vintage’: indossa un abito di Gucci rosa cipria (firmato Alessandro Michele) che aveva già sfoggiato al Victoria & Albert Museum sette anni fa, nel 2019, per la cena di gala “100 Women in Finance” a sostegno della salute mentale nelle scuole.

I tabloid inglesi danno immediatamente un nome a questo voler apparire, parlano di look "The Burgundy Shield", una corazza di glamour contro quel che sta succedendo e che mina le fondamenta di Buckingham Palace. Kate arricchisce la sua mise con i gioielli della collezione “Greville”. Porta gli orecchini di diamanti chandelier appartenuti alla regina Elisabetta, il bracciale choker appartenuto alla regina Mary e ha il suo anello di fidanzamento, l'iconico zaffiro da 12 carati, con taglio ovale, appartenuto alla suocera, la principessa Diana.