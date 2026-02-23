La conduttrice ha il fisico di una ragazzina e lo mostra sul social, catturando un mare di ‘like’

A Miami è stata sul set per le campagne pubblicitarie dei suoi brand, poi qualche giorno di relax

Ha unito lavoro e vacanza. Alessia Marcuzzi dopo la Florida, dov’è stata anche per esigenze di set, posando per le campagne pubblicitarie dei suoi brand, vola sull’isola dei vip coi due figli. A St. Bath si diverte un mondo e si rilassa insieme a Tommaso, 24 anni, avuto da Simone Inzaghi, e Mia, 14, avuta da Francesco Facchinetti. Sul social pubblica un carosello di foto e si fa vedere in super bikini ai Caraibi. Abbronzata, tonica, longilinea, la 53enne ha il fisico di una ragazzina. Le immagini col due pezzi in breve tempo catturano un mare di ‘like’.

Alessia Marcuzzi in super bikini ai Caraibi: la 53enne dopo la Florida vola sull’isola dei vip coi figli, ecco dove

“Forever young”, le sottolineano molti. In tantissimi le mandano cuori. “Tu e Mia siete uguali”, le fanno sapere alcuni follower. I più le fanno i complimenti: “Meravigliosa”. Alessia ricarica le batterie e si prende un’altra pausa, dopo quella in Brasile con le amiche di un mese fa.

La conduttrice è andata a St. Barth con Tommaso e Mia, con loro anche altri amici

Sul social condivide un carosello di immagini della vacanza

La Marcuzzi al Corriere della Sera aveva parlato degli anni che passano. Aveva detto: “Vivo bene l'età che avanza e per certi versi sono convinta che le cinquantenni di oggi siano le nuove trentenni”. Recentemente a Grazia, però, sulla soglia dei 50, ormai superati, ha rivelato: “Non è stato facilissimo, inutile negarlo. Ma anche questo viene chiesto quasi sempre solo alle donne perché un uomo, secondo il sentire comune, dopo i cinquant'anni è ‘figo’ lo stesso. E invece no, i cambiamenti toccano anche a loro e si devono tenere in forma come facciamo noi”.

E' una mamma 'smart' per il figlio 24enne

Il primogenito sorride insieme alla sorella 14enne e a un'altra ragazza

La conduttrice ha poi aggiunto: “Non sono molto sicura di me stessa, mi vedo piena di difetti. Però crescendo ho proprio imparato, ed è quello che insegno sempre a mia figlia, che noi donne siamo molto più esposte a questo giudizio, perché è incredibile la differenza di trattamento che c'è fra un uomo e una donna. E’ assurdo l'accanimento sulle donne per i loro difetti”. In costume, però, si prende l’apprezzamento assoluto di chi la segue.