'Chi' ha paparazzato Michelle Hunziker insieme al nuovo fidanzato a Milano: guarda

La svizzera e il romano vanno a cena da Mandarin 2, poi a casa di lei

Stanno insieme da prima dell’estate, ora la 46enne e il 41enne non si nascondono più

Hanno protetto la loro relazione, iniziata prima dell’estate appena passata, il più possibile, poi sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato pure sui social. Michelle Hunziker e Alessandro Carollo fanno sul serio. Chi ha paparazzato la showgirl insieme al nuovo fidanzato a Milano. La 46enne e il 41enne sono stati pizzicati mentre andavano a cena al Mandarin 2, ristorante di cucina cinese. Poi, usciti dal locale, si sono diretti a casa di lei.

La svizzera e il romano, affermato osteopata con molti clienti vip, non si sono nascosti davanti agli obiettivi spioni dei fotografi appostati in strada, anzi. Hanno persino regalato un sorriso, segno della tranquillità che hanno nel mostrarsi in pubblico in coppia.

Il settimanale rivela molti particolari del loro amore. Si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni che, quando è iniziata la relazione, li avrebbero tutelati non aprendo bocca sulla liaison. “Sono molto presi - scrive il giornale - come se si conoscessero da sempre, quasi increduli della loro intesa, del perfetto incastro dei loro caratteri e delle loro vite”.

Sempre stando a Chi, ci sarebbero già state le presentazioni in famiglia. Poi, lo scorso weekend, la coppia si è concessa una fuga d’amore a Lugano e sono arrivati anche gli scatti nelle IG Stories di entrambi.

Lui è un vero sportivo e alza pesi in palestra

Carollo è un vero sportivo. Adora andare in moto e si allena in palestra alzando pesi, come svela su Instagram. E’ sempre stato un single di ferro, geloso della sua libertà, ma Michelle pare proprio averlo fatto capitolare. E ora eccoli ‘vicini, vicini’ nel capoluogo lombarda, dove lui ha anche uno studio, oltre a quello nella Capitale. Ed è quindi già di casa.