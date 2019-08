Ogni anno Michelle Hunziker, 42 anni, e Tomaso Trussardi, 36, in vista delle calde giornate di Ferragosto scelgono le Dolomiti per le loro vacanze insieme alla figlie Sole e Celeste. La montagna anche d'estate è per la coppia una vera e propria passione. La conduttrice su Instagram condivide alcuni scatti del soggiorno fatto soprattutto di lunghe camminate in mezzo alla natura e ai follower spiega che le vacanze in montagna sono per le sue bimbe una vera e propria scuola di vita.

"In questa foto Celeste e Sole sono visibilmente stufe di camminare - racconta la conduttrice svizzera - Come tutti i bimbi, non amano particolarmente fare fatica! Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa". "Imparano che per ottenere qualcosa, bisogna ‘scarpinare’ e fare fatica - aggiunge Michelle - Poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio! Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti… un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino e… via. Evviva la montagna, evviva la famiglia, evviva la vita!".

La Hunziker e Trussardi si stanno così godendo le loro vacanze sulle Dolomiti. Le giornate le trascorrono a fare trekking con Sole, 5 anni, e Celeste, 4. E quando le bimbe si stancano di camminare, le prendono in braccio, almeno per una foto-ricordo, e poi si riparte.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/8/2019.