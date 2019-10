Mika sta attraversando un periodo molto difficile. La mamma del cantante ha infatti un tumore al cervello molto aggressivo ed è stata operata da poco. Il 36enne anglo-libanese lo ha raccontato in un’intervista a ‘Domenica In’, durante la quale si è commossa anche Mara Venier. Parlando della realizzazione del suo nuovo album ‘My name is Michael Holbrook’ ha spiegato: “Durante la scrittura dell’album la mia vita si è complicata tantissimo. Un giorno mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che dovevo prendere un areo subito perché c’era un problema con mia madre. Così sono volato a Dubai”.

“Ho dedicato questo album a mia madre. Negli ultimi due anni ogni due mesi pensavo che il problema fosse superato, e invece no. Lei adesso sta soffrendo per una cosa molto grave, un cancro molto difficile e complesso da gestire. Per un figlio come me che ha sempre avuto un rapporto di amore molto forte verso la mamma, vedere la fragilità di una donna che ti ha sempre motivato è una cosa terrificante”, ha aggiunto l’ex giudice di ‘X-Factor’.

“Lei ha avuto un intervento difficilissimo alla testa. L’hanno operata al cervello. Tre settimane dopo l’operazione le ho messo un microfono davanti e le ho detto che doveva cantare e lei l’ha fatto. I miei fratelli non capivano perché, io ho pensato che così potevamo trasformare una cosa orribile in qualcosa di bello, in un momento per noi”, ha proseguito.

La situazione sta creando grande sofferenza a Mika anche perché sua madre non vuole che la sua malattia possa condizionare la carriera del figlio. “Lei non vuole che io vada da lei, dice che devo fare i tour, che devo lavorare. Dice che mi segue da lontano”, ha concluso l’artista.

