I rapporti personali, la stima e la presenza in giura nel nuovo Ballando: Milly Carlucci parla dell'''amica'' Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci l’ha confermata, come promesso, stamane, lunedì 2 settembre, via social, anche se per lei non c’era alcun dubbio che ci fosse, lo ha fatto solo per creare un po’ di suspense in più. A Il Messaggero parla dell'"amica" Selvaggia Lucarelli, presenza in giuria del nuovo Ballando con le stelle, al via il prossimo 28 settembre su Rai 1. La conduttrice 69enne svela i loro rapporti personali: sono legate da profonda stima reciproca.

Il dancing show nell’edizione 2024, con ben due puntate in più, si annuncia sfavillante. In pista scenderanno 13 super vip. Quelli svelati sono: Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna, Furkan Palali, Tommaso Marini. L’ultimo, una donna, al momento rimane un mistero, nonostante il contratto chiuso. “Non posso rivelarne il nome. Lo farò quando sarà possibile. Niente di scandaloso, ma per motivi legati a questa persona ancora non si può dire chi sia”, spiega la Carlucci.

Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira come commentatori rimangono al loro posto. Idem pure i giudici. Con la Lucarelli ci saranno Carolyn Smith, presidente, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino. Milly confida in che rapporti sia con Selvaggia: “Meravigliosi”.

“I rapporti personali non sono messi in ombra dal fatto che ognuno faccia la sua parte in scena. Non lavoreremmo insieme se non ci stimassimo a vicenda. Quando giochi a carte con gli amici, giochi per vincere: se un amico bara, magari si litiga. Ma non si mette in dubbio l’amicizia di una vita”, dice la presentatrice.

Le si domanda se per caso il nome dell’ultimo concorrente che lei non può fare sia per caso quello di Chiara Ferragni, la Carlucci replica: “E’ stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno. Abbiamo una grande possibilità che è il ballerino per una notte. Un ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l'ambiente. Sarebbe perfetto”.