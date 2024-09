Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata incinta di Ultimo, festeggia il baby shower con la sorella e le amiche a Roma: guarda

Un party a pochissimo dal parto: la 24enne si fa aiutare da Rebecca, 30 anni

Il parto sarebbe previsto per settembre inoltrato: in arrivo un maschietto, E.

Un calco in gesso del suo pancione con tante scritte su, una su tutte: “Baby shower di E.”. Accanto all’iniziale del bebè, un maschietto, un bel cuore rosso. Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata incinta di Ultimo, festeggia il baby shower con la sorella e le amiche a Roma. Manca pochissimo al parto, previsto per settembre inoltrato, e lei celebra il grande giorno con le intimissime. E’ raggiante: il pancione è letteralmente lievitato.

Jacqueline si diverte un mondo. Con Rebecca, la sorella 30enne, che Heather Parisi ha avuto da Giorgio Manenti (la 24enne è invece frutto dell’amore tra l’americana 64enne e l’ortopedico Giovanni Di Giacomo) prepara dolcissimi cupcake al cioccolato. L’allestimento della festa è affidato a Parioli Party. E’ tutto curato nei minimi dettagli.

La compagna di Niccolò Moriconi prepara anche un cartellone con tante foto delle sue ospiti da bambine. Sopra scherzosamente scrive: “Indovina il bebè”. Poi sorride nelle foto condivise sul social. Indossa un top corto, una gonna in maglia all’uncinetto bianca con pantaloncini in tono sotto a vista e una coroncina di fiori in testa, in perfetto stile ‘figlia dei fiori’.

Anche sulla torta c’è una E. puntata, pare che il bimbo si chiamerò Edoardo, in onore di un caro amico del cantautore 28enne scomparso giovanissimo. Rebecca è in estasi e sottolinea: “Io ormai vivo con questa espressione in volto”. E’ una zia che non sta più nella pelle: non vede l’ora di abbracciare il nipotino.