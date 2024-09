L’attrice 45enne sorprende tutti con in testa un delizioso caschetto di perline

Indosso porta con grande disinvoltura una tuta total black firmata Armani Privè

Sorprende tutti: è suo il look più fotografato dell’edizione 2024 del Festival. Kasia Smutniak diventa una diva anni '20 sul red carpet di Venezia. L’attrice 45enne nella sesta serata della Mostra del Cinema, in occasione della proiezione di “Room Next Door” del regista spagnolo Pedro Almodóvar, sfila sul tappeto rosso con in testa un delizioso caschetto di perline. Indosso porta una tuta total black firmata Armani Privè.

Kasia Smutniak diventa una diva anni '20 sul red carpet di Venezia: suo il look più fotografato dell'edizione 2024 del Festival

Kasia sceglie la creazione manifatturiera di Re Giorgio. Il grazioso caschetto segue la linea sinuosa del cranio della Smutniak, gli occhi si intravedono appena sotto la pioggia di perline, una inusuale frangia. Il copricapo riprende anche il taglio di capelli dell’artista, che ha deciso da un po’ di accorciare visibilmente la chioma.

L’attrice 45enne sorprende tutti con in testa un delizioso caschetto di perline

Indosso porta con grande disinvoltura una tuta total black firmata Armani Privè

La mise è, come spesso accade quando è lei a sfilare, color nero, presa in prestito dalla collezione del noto brand del 2019. La tuta ha un paio di bretelle che le coprono il seno, ma la scollatura è chiaramente vertiginosa. Solo che Kasia non risulta affatto volgare, anzi: è super chic e applauditissima.

Kasia è la regina della serata: sensuale e retrò con la sua mise

Gli esperti di stile sui media le regalano un bel 9. Sui social tutti applaudono: per molti è una vera ‘dea’ grazie pure al tocco vintage alla sua sofisticata mise: Sensuale e retrò al tempo stesso: una regina.