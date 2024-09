Rosalinda Cannavò al nono mese mostra il suo borsone per il parto, è pronta a correre in ospedale da un momento all'altro: guarda

La 31enne è ormai arrivata: la data prevista per la nascita della bambina è il 6 settembre

Ha preparato con cura ogni cosa. La mamma Giuseppina già da qualche giorno è arrivata a Milano per darle una mano quando la bebè arriverà. Rosalinda Cannavò al nono mese mostra il suo borsone per il parto, è pronta a correre in ospedale da un momento all’altro insieme al compagno Andrea Zenga. La data prevista per la nascita della loro bambina è il 6 settembre, ma la piccola potrebbe decidere di venire al mondo anche prima…

“Vi avevo promesso che vi avrei mostrato la borsa, tra l’altro con le mie iniziali, così non capite il nome della bambina”, esordisce la 31enne. “Ovviamente l’ospedale mi ha dato una lista delle cose che servivano. Ho messo tutti in questi sacchettini, così dovrei trovare tutto più facilmente. Ho diviso tutti i cambi. Nel mio ospedale nella sala parto richiedono una copertina e un cappellino, che metteranno alla piccola al momento della nascita”, spiega Rosalinda.

La Cannavò fa vedere il primo cambio: “Abbiamo la camicia della fortuna e il bavaglino della fortuna. Questo completino, invece, lo avevate già visto: lo adoro. E’ completo di body per sotto e calzini”.

C’è anche un secondo cambio, compreso pure di moffole anti graffio per evitare che la bimba si possa ferire con le unghiette. La tutina intera è rosa. Il terzo e ultimo cambio è arricchito anche da una fascia per capelli e le parigine rosa. Lei le ama pazzamente. “Ho deciso di portare una copertina color neutro di cotone e un’altra più pesante - continua l’ex ‘vippona’ - Ho preferito le salviettine usa e getta per il cambio del pannolino, mussoline e bavette extra e un fasciatoio portatile che è anche beauty, dove ho messo i prodotti per la cura della pelle”.

“Adesso rimetto tutto dentro… Aspettiamo solamente che lei decida di uscire… Fatemi un in bocca al lupo”, conclude Rosalinda.