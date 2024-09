''Niente latte e fino a 30 grammi di cioccolato al giorno'': Milly Carlucci e la sua forma a pochi giorni dai 70 anni

La conduttrice rivela come cura il suo fisico che rimane inossidabile al tempo che passa

Torna in tv, su Rai1, con Ballando con le Stelle, il suo orgoglio assoluto

E’ pronta a guidare i suoi vip. Milly Carlucci torna in tv, su Rai1, con il ‘suo’ Ballando con le Stelle. E’ orgogliosissima del dancing show e del cast assoldato in questo 2024 per far brillare gli ascolti. Stakanovista instancabile, la conduttrice non teme la concorrenza sulle altre reti. A pochi giorni dai 70 anni, che compirà l’1 ottobre, ha una forma fisica perfetta. A Gente, che le regala la cover in coppia con Alberto Matano, uno delle presenze fisse della trasmissione del sabato sera, rivela il suo segreto. “Niente latte e fino a 30 grammi di cioccolato al giorno”, confessa.

Milly ha un corpo che pare rimanere inossidabile al tempo che passa. Quando le si domanda come faccia, se viva di insalatine e niente altro, replica: “Affatto! Ho una nutrizionista bravissima che da tempo mi segue e mi ha guidato nel modo di mangiare: è vario, sano e ho anche migliorato la situazione delle mie intolleranze al glutine e al lattosio”.

La Carlucci si tiene in forma con una corretta alimentazione e una dieta bilanciata, senza strafare. Sui peccati di gola ammette: “Pensi che posso mangiare fino a 30 grammi di cioccolato fondente al giorno. E a Roma ho trovato un luogo dove fanno il gelato senza latte al cioccolato. Un sogno, sono un donna felice!”.

I 70 anni che arrivano non portano la presentatrice a fare bilanci: “Mai. Io non mi guardo alle spalle, non mi fermo a rimuginare. Vivo immersa nei progetti del futuro, ciò che sogno di fare e di realizzare. Spesso il mio compleanno capita nel clou di un lavoro, come quest'anno, e io sono così presa del progetto che festeggiare passa quasi in secondo piano”.