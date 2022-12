Milly Carlucci parla di Selvaggia Lucarelli e delle liti a Ballando con le Stelle: ''Se la vedono tra loro''

La conduttrice smorza le polemiche: “Tutta la giuria è composta da persone con grande carattere”

Gli ascolti la premiano, la 68enne: “E’ quello che ci vuole per fare televisione”

Milly Carlucci è euforica per gli ascolti del suo Ballando con le stelle, che si concluderà domani, 23 dicembre, con la finalissima. Le polemiche sulle liti non la preoccupano, come neppure gli attriti dei giurati con Selvaggia Lucarelli. Al Corriere della Sera, dove traccia un bilancio dello show, dice: “Se la vedano tra di loro”.

Quando le si fa notare degli attacchi ricevuti dalla Lucarelli, Milly sorride e risponde gettando acqua sul fuoco: “Ma chi siamo in fondo noi? Un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo. E’ un gioco per intrattenere che accende la passione, a noi italiani piace schierarci e dividerci, la nostra massima espressione cittadina è il derby, Coppi e Bartali, bianco e nero”.

La presentatrice 68enne poi chiarisce: “Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione. C’è una giurata tecnica, Carolyn Smith, e una giuria di opinione fatta di personalità esplosive che con i loro ragionamenti articolati intercettano anche quello che viene detto a casa. Siamo variegati, è la nostra ricchezza”.

Alcuni l’hanno accusata di non supportare la Lucarelli, la Carlucci replica: “Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo. In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”.