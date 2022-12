Fiorello svela il suo rapporto con i soldi: ''Non ho mai liquidi addosso''

Lo showman rivela: “Mia figlia è arrabbiata per questo fatto”

Fiorello ancora una volta è sulla cresta dell’onda con seguitissimo “Viva Rai 2”. A Oggi racconta la soddisfazione di fare un programma di successo, l’ennesimo, e svela anche il suo rapporto coi soldi. “Non ho mai liquidi addosso”, confessa al settimanale.

“Ho un grande rispetto del denaro. Cerco di farne buon uso e di avere una relazione più sana possibile. Le confesso una cosa: non ho mai liquidi addosso”, rivela lo showman 62enne.

Rosario Fiorello utilizza tantissimo la carta di credito che ha sul suo smartphone, è favorevolissimo al Pos: “Il fatto di avere il cellulare e di avere una carta di credito a tetto limitato è un toccasana. Adoro potermi vivere la pigrizia di prendere un caffè e sventolare il cellulare, per me è una roba incredibile. Mia figlia, invece, è arrabbiata per questo fatto, dice: ‘Mi dai 2 auro?’, e io non li ho, e lei: Basta con questo cellulare’”.

Fiore spiega in cosa investe i guadagni: “Sono un uomo che non fa girare l’economia perché non compro nulla. Solo piccole spese legate al quotidiano o alle esigenze familiari. A tutto il resto, per fortuna, pensa mia moglie”.

L’artista siciliano parla anche di Chiara Ferragni che sarà sul palco di Sanremo 2023 col suo amico Amadeus: “Devo essere sincerto: io e Ama erano due anni che ci provavamo. Poi a un certo punto lui mi dice: 'Ciuri, guarda il Tg1', e lì ha annunciato la Ferragni. L’ho chiamato e gli ho detto: 'Ce l’hai fatta', e lui: 'Non ho mai mollato'. Con Ama prima o poi tutti cedono. Però, sappiatelo, lui a me le cose non le dice: io non sapevo un nome di un cantante in gara, di un ospite… Pensi che quando è venuto alla prima puntata di ‘Viva Rai 2’ non mi aveva detto neanche che avrebbe annunciato da noi la presenza di Francesca Fagnani al Festival”.