Miriam Leone pubblica le prime foto incinta col pancione: guarda

L’attrice 38enne aspetta il primo figlio insieme al marito Paolo

Su Instagram ha condiviso a Ferragosto due scatti che mostrano le forme premaman

Miriam Leone ha condiviso su Instagram le prime foto che ritraggono il suo pancione di oltre quattro mesi.

L’attrice a 38 anni aspetta il primo figlio insieme al compagno Paolo Carullo, sposato a settembre del 2021. E non potrebbe essere più contenta.

Miriam Leone, 38 anni, mostra il pancione di quattro mesi in spiaggia al tramonto nel giorno di Ferragosto

Condividendo nel giorno di Ferragosto due scatti che la ritraggono in spiaggia al tramonto, con il pancione in vista, la bella siciliana ha scritto sul social: “Felicità”. Poi ha aggiunto: “Pic by mio amore”.

L’ex Miss Italia, che ha vinto il concorso di bellezza più famoso d’Italia nel 2008 per poi diventare un familiare volto televisivo, qualche settimana fa ha raccontato a ‘Vanity Fair’ della sua dolce attesa.

Spiegando come si è accorta di essere incinta ha detto: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

L'attrice è felicissima di aspettare il suo primo figlio insieme al marito Paolo

“Io ho voluto realizzare la mia carriera perché è stato un modo per realizzare la mia persona. Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro. In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, strade, viaggi, oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io”, ha poi sottolineato.

“Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”, ha fatto sapere.