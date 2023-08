Miriam Leone al quinto mese di gravidanza, le foto del pancione al mare

L’attrice 38enne ha condiviso nuove immagini della sua dolcissima attesa

Aspetta il primo figlio dal marito Paolo Carullo

Miriam Leone ha condiviso nuove immagini in cui mostra il pancione in tutto il suo splendore.

L’ex Miss Italia, oggi attrice di successo, è infatti incinta del suo primo figlio, a 38 anni.

Aspetta un bebè insieme al marito Paolo Carullo, sposato nel 2021. E’ circa al quinto mese.

Su Instagram, domenica 27 agosto, ha pubblicato alcune immagini che la ritraggono in vacanza al mare. In uno scatto appare con una brocca in mano e le forme premaman in primo piano.

Miriam Leone, 38 anni, mostra il pancione al quinto mese di gravidanza

Un’altra foto la immortala con un costume intero mentre osserva l’orizzonte dalla scogliera a picco sul mare.

Vicino alle immagini Miriam, siciliana di nascita e romana d’adozione, ha pubblicato una serie di hashtag, tra cui “love”, “semplicity” e “blessed”.

La Leone, che ha vinto il concorso di bellezza più famoso d’Italia nel 2008, ha rivelato di essere in attesa della cicogna a inizio agosto.

Miriam al mare con il costume intero

Lo ha annunciato tramite un’intervista a Vanity Fair, con tanto di copertina dedicata a lei.

Spiegando come si è accorta di essere incinta ha detto: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

“Io ho voluto realizzare la mia carriera perché è stato un modo per realizzare la mia persona. Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro. In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, strade, viaggi, oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io”, ha poi sottolineato.

“Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”, ha fatto sapere.