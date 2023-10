Miriam Leone al settimo mese di gravidanza esalta il pancione sul red carpet col completo bicolore: guarda

Alla Festa del Cinema è una bellissima Eva Kant incinta all’anteprima di Diabolik, chi sei?

L’attrice siciliana 38enne indossa un total look firmato Etro a Roma

Miriam Leone sfila fotografatissima da diva alla Festa del Cinema a Roma. Al settimo mese di gravidanza, esalta il pancione sul red carpet con un particolarissimo completo bicolore. Il total look dell’attrice 38enne incinta è firmato Etro.

Miriam Leone al settimo mese di gravidanza esalta il pancione sul red carpet col completo bicolore

La siciliana, ex Miss Italia, indossa una gonna in seta cerulea con sopra disegnati macrofiori, sopra porta un top aderentissimo color marrone a collo alto, che le lascia scoperta la schiena. Ha una lunghissima treccia che sorprende: non è fatta coi suoi capelli, ma attaccata al body. Sceglie di illuminare l’outfit con gioielli griffati Bulgari.

Miriam è una bellissima Eva Kant in dolce attesa all’anteprima del film che la vede tra i protagonisti, Diabolik, chi sei?, il terzo della serie tratta dal famoso fumetto, firmato dai Manetti Bros. E in cui recita accanto a Monica Bellucci, nei panni di Altea, compagna di Ginko, lo sbirro che vuole catturare il popolarissimo e imprendibile ladro.

La 38enne insieme a Monica Bellucci, nel cast della pellicola

La Leone, che aspetta il primo figlio dal marito Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021, di cui non ha ancora rivelato il sesso, sul suo personaggio e quello della 59enne alla stampa dice: “Eva Kant è il personaggio che salva sempre quel testone di Diabolik. Per la prima volta, in questa storia incontra una donna come lei, libera e indipendente, entrambe amano uomini al di fuori del matrimonio, una cosa scandalosa all'epoca. Le due si uniscono per superare il dualismo in nome dell'amore. Portare in scena il superamento delle rivalità è un messaggio importante”.