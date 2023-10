Alla cucina mancano pochi dettagli: c’è già il tavolo vicino all’isola in marmo

La fashion blogger fa vedere anche la piscina condominiale colma d’acqua e con le corsie

Chiara Ferragni mostra nuove foto degli interni del super attico acquistato con Fedez e dove a breve traslocherà. La nuova casa da milioni di euro è quasi pronta: la 36enne lo sottolinea orgogliosa, mentre si immortala nell’abitazione con indosso il suo look del giorno firmato Dior.

La nuova casa da milioni di euro è quasi pronta! Chiara Ferragni mostra nuove foto degli interni

La 36enne indossa short neri, calze lavorate, pullover beige, cappottino bianco panna e stivali texani a metà polpaccio ai piedi. Anche la borsa e del famoso brand fashion. Sorride: è felice.

Alla cucina mancano pochi dettagli: c’è già il tavolo vicino all’isola in marmo

La cucina è per lo più arredata. Vicino all’isola, completamente in marmo, ci sarà una panca, sempre con base in marmo, e un tavolo ovale in legno. Poi c’è il salone, col caminetto in travertino, ci sono colonne in acciaio, luci studiate ai muri con grande attenzione. Il parquet è chiaro.

Tantissimo marmo e colonne in acciaio

I Ferragnez per la progettazione e l’arredamento dell’enorme attico acquistato nelle nuove Residenze Libeskind 2 a CityLife si sono rivolti agli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali di 13.1 Architecture & Decor. Anche i due creativi sono soddisfatti del risultato finale. Ma chi osserva muove ancora una volta critiche. Un’agenzia di pompe funebri, la Taffo Funeral Sercives, scrive commentando gli scatti dell’abitazione: “Sembra la nostra Funeral House”. “Un'accozzaglia di materiali che non c'entrano nulla tra loro... I soldi non possono comprare il buon gusto e lo stile…”, sottolinea un altro utente.

Caminetto in travertino e parquet chiaro

C’è chi giudica le scelte degli architetti assai discutibili: “Materiali di pregio, ok. Ma il pavimento tagliato in 2 (necessitava un gioco di linee a mio avviso). L’isola con questa sporgenza perché? Spero non siano delle sedute… Le finestre che sembrano grate a causa del prospetto esterno. I faretti disposti male perché creano zone di ombra”.

La fashion blogger fa vedere anche la piscina condominiale colma d’acqua e con le corsie

La Ferragni non replica, ci pensano i suoi fan a zittire i detrattori. Lei mostra la piscina del grattacielo, anche quella quasi completata: è olimpionica. Dentro c’è già l’acqua e ci sono le corsie, per allenarsi con le vasche.