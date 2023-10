''Non sapevo dove farmi curare il tumore, Milly Carlucci mi ha salvato la vita'': Carolyn Smith fa una nuova rivelazione sulla sua malattia

La ballerina e coreografa 63enne lo ha raccontato al settimanale ‘Gente’

Alla vigilia del ritorno a ‘Ballando con le Stelle’ ha spiegato come sta

Carolyn Smith ha rivelato che senza l’aiuto di Milly Carlucci forse non ce l’avrebbe fatta.

La ballerina e coreografa, presidente della giuria di ‘Ballando con le Stelle’, ha raccontato al settimanale ‘Gente’ che quando ha scoperto nel 2015 di avere un tumore al seno non sapeva cosa fare. E’ stata una telefonata a Milly Carlucci che l’ha indirizzata verso il giusto percorso medico.

Carolyn Smith, 63 anni, ha rivelato che Milly Carlucci le ha salvato la vita dopo la scoperta del tumore

La 63enne scozzese, che purtroppo sta nuovamente affrontando la chemioterapia dopo la scoperta di una recidiva, ha detto al magazine: “Quando, nel 2015, mi hanno diagnosticato il tumore mi sono accorta che fino a quel momento non ero mai stata malata in vita mia. Dopo la prima diagnosi, che peraltro si è poi rivelata non del tutto corretta, non sapevo nemmeno dove andare a farmi curare. Rivolgermi a Milly è stata la cosa più naturale. E la mia salvezza”.

“Si è attivata subito e mi ha fatto conoscere l’oncologa Adriana Bonifacino: dopo lo screening mi ha detto esattamente quello che avevo e, da quel giorno, mi sta curando. Si può dire che Milly mi abbia salvato la vita, che la danza mi salva la vita ogni giorno, che Ballando è un’iniezione di positività, mi dà un’irrinunciabile grinta”, ha aggiunto.

Carolyn e Milly sono così legate da considerarsi quasi sorelle

Carolyn però non ama farsi vedere debole e non piange mai quando è con qualcuno: “Mai davanti agli altri, né con mio marito né con Milly. Se succede, ed è raro, sono da sola in auto cullata dalla mia playlist, oppure sotto la doccia, così l’acqua che scorre si mescola con le lacrime”.

Carolyn con in mano il settimanale Gente

La sua grinta è però tanta e non penserebbe neanche per un secondo di lasciarsi andare e abbandonare il suo posto nella giuria di Ballando: “Anche se a volte la stanchezza si fa sentire, se le cure sono toste e mi provano, amo troppo il mio lavoro e non mi arrendo”.