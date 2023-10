Miriam Leone sfila col pancione di 6 mesi a Parigi: le foto in passerella

Modella per una notte alla Fashion Week incanta con le sue forme da mamma

Abito lungo interamente bianco ricoperto di paillettes: l’attrice 38enne è radiosa

Mostra con grande classe le sue forme da mamma ed è incantevole. Miriam Leone sfila col pancione di 6 mesi a Parigi. Calca la passerella alla Fashion Week all’evento L’Oreal, che chiude ufficialmente la settimana della moda in Francia, organizzato ai piedi della Tour Eiffel. Ambasciatrice del famoso marchio di prodotti per i capelli e make up, incede come una dolcissima regina: il suo catwalk raccoglie moltissimi applausi.

Miriam Leone sfila col pancione di 6 mesi a Parigi

L’attrice 38enne indossa un abito interamente bianco ricoperto di paillettes, che illuminano letteralmente il suo passaggio. Non è l’unica italiana a sfilare. C’è anche Elodie, interamente in black. Lo spettacolo, tutto da gustare, celebra la visione del brand sui temi dell’inclusione e omaggia l'empowerment femminile.

Miriam lascia i suoi capelli rossi sciolti, liberi di muoversi mentre incede. Il trucco, tutto nei toni del blu, mette in risalto gli occhi chiari. La Leone sorride e si accarezza il pancione: è orgogliosa di sfoggiare la gravidanza. Non ha ancora svelato il sesso del bebè che porta in grembo. Aspetta il primo figlio dal marito Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021 e con cui ha da pochissimo festeggiato il primo anniversario di nozze.

Modella per una notte alla Fashion Week incanta con le sue forme da mamma. Abito lungo interamente bianco ricoperto di paillettes: l’attrice 38enne è radiosa

L’ex Miss Italia ha annunciato la dolce attesa a inizio agosto sulle pagine di Vanity Fair. Ha anche raccontato come ha scoperto l’arrivo della cicogna. E’ stato un caso. “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”, ha rivelato. E’ contentissima e agli eventi fashion, anche a Milano, ha mostrato a tutti il suo corpo bello e aggraziato durante una gestazione che la rende raggiante.