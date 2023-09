''Odio questo numero'': Anna Tatangelo ricorda la mamma a un anno dalla morte, le risponde intristita Elisabetta Gregoraci

La cantante 36enne pubblica una foto in cui, bambina, guarda la sua adorata Palmira, scomparsa a 67 anni

Anna Tatangelo vive il 29 settembre malissimo: in questo giorno nel 2022 è venuta a mancare la madre, Palmira Vinci, scomparsa a causa di un tumore che aveva cercato di combattere per 5 anni. La donna aveva 67 anni. La cantante 36enne ricorda l’adorata mamma a un anno dalla sua morte. Il post non lascia indifferente Elisabetta Gregoraci, che le risponde intristita. “Odio questo numero”, scrive. Il motivo è molto semplice: il 29 giugno 2011 la 43enne ha perso la sua di mamma, Melina, anche lei deceduta per un cancro al seno.

La Tatangelo pubblica una vecchia foto in cui in primo piano c’è la madre giovane e bella insieme a uno dei suoi due figli maschi, Maurizio e Giuseppe (in famiglia c’è anche Silvia, la sorella maggiore). Dietro di lei, affacciata alla finestra c’è l’artista di Sora, che la osserva. “Eccomi lì, dalla finestra per vedere ogni tuo passo, a provare in quella stanza le tue scarpe, i tuoi vestiti, i tuoi trucchi. E a desiderare di essere bella e forte quanto te… Si, perché se ho avuto un mito nella mia vita, quel mito per me sei stata tu mamma”, scrive Anna.

“Oggi è un anno dalla tua scomparsa. Mi manchi, e questo dolore faccio fatica a gestirlo a volte. Cerco di essere forte tutti i giorni perché ho la tua voce nella testa che mi dice: ‘Stai tranquilla, si risolve tutto’… Vorrei fossi con me, perché ho bisogno di sentirmi ancora una bambina, amata e protetta, ho bisogno di chiamarti e non sentirmi sola, ho bisogno di dirti che tutto è cambiato da quando non ci sei...E che mi manchi tanto..troppo”, aggiunge. Conclude con un’emoticon di un cuore spezzato: il suo.

La Gregoraci sa cosa significhi quando un genitore non c’è più, si sente unita alla Tatangelo dallo stesso destino. Pure sua madre se n’è andata il 29, di un altro mese però. Così la calabrese scrive: “Io odio questo numero, proprio come te. Ti abbraccio”. Le è molto vicina.