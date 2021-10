Miriana Trevisan bacia il figlio di Patrizia Mirigliani, poi intimità con Nicola Pisu sotto le coperte...

Miriana Trevisan bacia con trasporto il figlio di Patrizia Mirigliani al GF Vip. La showgirl 48enne cede alla corte serrata del 32enne e si lascia andare durante una cena romantica a lume di candela, poi l’intimità con Nicola Pisu prosegue sotto le coperte e l’atmosfera si fa caliente nella Casa…

Il Big Brother concede al ragazzo la possibilità di trascorrere una serata da ricordare con la mora. L’ex ragazza di Non è la Rai è colpita dal gesto di Nicola e non nasconde la sua gioia. Pisu la conduce nella nave dell’amore. Entrambi eleganti, passano qualche ora lontani dagli altri inquilini. Lui le regala due rose, una bianca e una rossa. “Rosso passione e bianco purezza”, dice.

Miriana e Pisu parlano a lungo, si raccontano, ballano il tango appassionati. Alla fine arriva il bacio. La Trevisan lo asseconda, poi, però, gli chiede di non racontare nulla del ‘bocca a bocca’. “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso”, gli sottolinea.

L’attrazione è forte, così i due non mettono ancora un punto. Nel lettone i baci e le coccole continuano, senza farsi vedere.

Nicola e Miriana si nascondono sotto le coperte. Lei dice qualcosa sottovoce, lui le risponde: “Perché sto bene”. Il loro rapporto vive un crescendo che potrebbe portare lontano, anche se i più maligni sono convinti che la Trevisan usi Pisu solo per attuare una strategia e appassionare i telespettatori con la relazione, così da rimanere più a lungo possibile al reality…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2021.