Miriana Trevisan a muso duro contro Sonia Bruganelli per le parole in sostegno di Soleil: ''Asseconda la sua paggetta''. Ecco cos'è successo

Miriana Trevisan sbotta contro Sonia Bruganelli. Le parole della moglie di Paolo Bonolis alla presentazione del libro scritto da Soleil Sorgè, “Il manuale della stron*a”, che ha presentato alla Mondadori di Milano alcuni giorni fa, la fanno infuriare. La 48enne la cita in contrapposizione con l’ex corteggiatrice 28enne come un esempio negativo: tutto a causa dell’avvicinamento al GF Vip della scorsa edizione della 50enne a Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, giudicato un 'soggetto debole e fragile' perché in passato dipendente dalla droga. “Asseconda la sua paggetta”, tuona sul social.

Sonia alla presentazione legge un breve estratto del libro di Soleil in cui, senza fare nomi, si parla della Trevisan: “La stron*a in realtà davanti alle persone fragili non solo fa un passo indietro in ogni possibile situazione di conflitto, ma anzi fa un passo in avanti: se sei fragile ti difende. Mi è capitato che una donna al GF si avvicinasse ad un ragazzo più giovane, con un passato complicato. All’inizio non ho detto nulla perché ero vicina ad entrambi ed era una questione che non mi riguardava...”. Chiede al pubblico se hanno capito di chi la Sorgé stia parlano: si alza un coro unanime, per tutti è Miriana la donna indicata dalla Sorgé.

La 50enne sbotta e attacca l'opinionista del GF Vip che la cita come esempio negativo per il suo avvicinamento nella Casa a Nicola Pisu, giudicato un 'soggetto debole'

La Bruganelli spiega: “Ecco questo è quello che all’inizio ha unito me a Soleil”. La 28enne nella Casa non ha mai apprezzato il comportamento di Miriana, che prima si era lasciata andare con Nicola, giudicato un ‘soggetto fragile’, e poi si era repentinamente tirata indietro, facendolo soffrire. Anche Sonia la pensava allo stesso modo e in diretta tv aveva attaccato più volte la showgirl.

“Io conoscevo Soleil come persona che aveva fatto i reality, ma non per come fosse. Di lei mi ha stupito la sua intelligenza e capacità dialettica. Poi l’ho apprezzata nel confronto e nella contrapposizione con Miriana Trevisan. Soleil è stata sempre coerente con sé stessa. Quindi ho notato che questa ragazza oltre ad essere molto bella era anche preparata e coerente”, chiarisce la Bruganelli.

Miriana Trevisan in un post sfoga tutta la sua rabbia e scrive: “Ho ricevuto questo video in cui sono esplicitamente nominata e attaccata per l’ennesima volta; come donna, madre persona e artista. Per quanto mi lusinghi essere diventata un personaggio letterario, trovo molto squallido usare il rapporto creatosi tra me e Nicola per dimostrare la ‘bontà della str*nza’. Ancor di più lo è vedere una donna con una grande capacità intellettuale come Sonia assecondare la sua paggetta in questo circo”.

“Grazie al Grande Fratello, migliaia di persone hanno visto in modo trasparente la mia voglia di mettermi in gioco e, a differenza di altri, credere davvero in Nicola Pisu come persona e come uomo giusto o sbagliato che sia. Anche se continuamente attaccata su ogni fronte, sono fiera di essere stata costruttiva con chi aveva voglia di realizzarsi”, continua l’ex valletta.

Miriana conclude: “Additare continuamente ‘un amico’ come fragile non è un gesto di difesa nei suoi confronti, ma solo un autoelogiarsi per vendere libri. L’unica che l’ha trattato come una persona guarita sono stata io. Inoltre, ho messaggi privati che provano che Nicola Pisu ha capito la situazione considerandosi, dispiaciuto nei miei confronti per tutto. Grazie a queste ‘maestre di vita’ per avermi fatto capire cosa non voglio Essere o diventare”.