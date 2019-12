Miriana Trevisan: 'Serena Enardu? Mio figlio mi diceva che era dolcissima'

Miriana Trevisan in tv parla dell’ex fidanzata di Pago, suo ex marito, con cui è stata sposata dal 2003 al 2013 e da cui ha avuto Nicola, 10 anni. L’ex stella di “Non è la Rai”, ex valletta di Corrado, Mike Bongiorno, Edoardo Vianello e Gerry Scotti, su Serena Enardu ribadisce: ”Mai conosciuta”, come aveva già sottolineato intervistata qualche tempo fa da Novella 2000. Poi, parlando del rapporto del figlio con l’ex volto di Uomini e Donne, svela: “Nicola mi diceva che era dolcissima”.

Nessun possibile riavvicinamento con Pacifico Settembre. Miriana Trevisan lo chiarisce a Caterina Balivo a “Vieni da me”. “No, in realtà ci stimiamo molto, abbiamo un bambino insieme che amiamo tantissimo - precisa - C’è un bel rapporto, un rapporto affettuoso, e questo nostro figlio lo sente molto. Ma c’è solo questo tipo di rapporto”.

Poi sul legame spezzato tra Pago e Serena Enardu rivela: “Lui ha sofferto veramente per la sua fidanzata, di recente. Me ne ha anche parlato, perché a volte parliamo delle nostre cose private. Tra di noi c’è affetto e basta”.

La conduttrice le chiede chiarimenti in merito alle sue parole in difesa dell’ex marito sul social, quando ha dichiarato di non ricordare neanche chi fosse la Enardu replicando a un follower. Miriana Trevisan spiega: “Ho detto la verità, negli anni in cui loro sono stati insieme non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna, e quando Nicola va a trovare il papà non vado anche io. Per me l’importante è stato sempre quello che diceva mio figlio. Lui stava bene ed era contento quando si vedevano, mi ha detto che lei era stupenda e dolcissima. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene”.

Miriana Trevisan oggi è single, dopo aver concluso la sua relazione con Giulio Cavalli. “Con Giulio è finita perché eravamo diversi ma non rinnego nulla della nostra storia d’amore. Mio figlio ha sempre avuto un ottimo rapporto con lui e ha detto che resteranno per sempre amici”, confida.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2019.