''Non mi sono mai rifatta, neanche una punturina. Non uso neppure le creme'': alla soglia dei 60 anni Monica Setta rivela come fa ad essere in forma

Spegnerà le candeline il 5 agosto: prevista una super festa in masseria in Puglia

“E’ bello accogliere con naturalezza le rughe. Vuoi mettere che noia sarebbe restare sempre uguali”

Sarà un compleanno importante quello del 5 agosto, con una super festa organizzata in masseria in Puglia, dove sta trascorrendo l’estate. Alla soglia dei 60 anni Monica Setta rivela come fa ad essere in forma al Corriere della Sera. “Non mi sono mai rifatta, neanche una punturina. Non uso neppure le creme”, svela.

Appagata dal suo lavoro, la giornalista e conduttrice si prepara a una stagione tv intensissima, con ben cinque programmi in Rai. Oltre a Storie di donne al bivio, seguitissimo, che approderà anche in prima serata ad agosto, da settembre sarà alla guida di Unomattina in famiglia, il sabato e la domenica su Raiuno, con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, e il giovedì, in seconda serata, su Raidue con Generazione Z. “Su RadioUno mi ascolterete a 'Cantiere Italia' dal lunedì al venerdì 17.30 e a 'La mezzanotte di Radio Uno' a mezzanotte”, puntualizza ancora.

Monica si sente bene, in forma smagliante. Le foto in bikini pubblicate sul social hanno raccolto molti complimenti. La Setta sottolinea: “Fare i complimenti perché si è in forma a sessant’anni mi sembra un modo antico di ragionare. A sessant’anni non si può essere belle? I sessanta di oggi sono i nuovi quaranta: davanti ci sono ancora vent’anni di lavoro e opportunità”.

La presentatrice poi chiarisce sul suo fisico: “Non mi sono mai rifatta, neanche una punturina. Non uso neppure le creme. Questione di genetica: mia nonna che è arrivata a 110 anni aveva una carnagione splendida. Però sono una virtuosa a tavola, seguo una dieta proteica. La tv non ammette chili di troppo”. Nessuna paura di invecchiare per lei: “No, abbiamo tutti una data di scadenza e non si può alterare la realtà. E poi è bello accogliere con naturalezza le rughe. Vuoi mettere che noia sarebbe restare sempre uguali”.