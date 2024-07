Selvaggia Lucarelli festeggia 50 anni con una cena intima insieme al fidanzato Lorenzo in una città inaspettata: guarda

Il compleanno, di quelli importanti, arriva il 30 luglio: Biagiarelli, 33 anni, sempre al suo fianco

I due sono partiti: si trovano in Bosnia-Erzegovina. Lei è molto felice

E’ un compleanno di quelli importanti, che segna quasi uno spartiacque nella vita di ognuno. Selvaggia Lucarelli festeggia 50 anni con una cena intima insieme al fidanzato Lorenzo in una città inaspettata: a Sarajevo. Lei e Biagiarelli si stanno godendo una romantica e avventurosa vacanza in Bosnia-Erzegovina. La giornalista, scrittrice, opinionista e blogger confessa che quando si trova nella piccola città sul fiume Miljacka, circondata dalle Alpi Dinariche, è molto felice.

Selvaggia Lucarelli festeggia 50 anni con una cena intima insieme al fidanzato Lorenzo in una città inaspettata

La giudice di Ballando con le stelle, che dal 28 settembre sarà pronta a dare i suoi taglienti giudizi nel dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, nelle sue storie condivide un breve video in cui si vede il ristoratore che le porta a tavola un dolce con sopra la candelina accesa. Lei ironizza: “La mia torta barocca di sette piani per il mio compleanno nella bolgia di Sarajevo”. Seduto di fronte a lei Biagiarelli riprende tutto. Col 33enne la passione è sempre grande. Il ristorante le piace molto: “Comunque è un posto bellissimo e si chiama Dveri”, precisa.

Lei e Biagiarelli si stanno godendo una romantica e avventurosa vacanza in Bosnia-Erzegovina: sono a Sarajevo

La Lucarelli poi si fa finalmente vedere accanto al compagno. “Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto per gli auguri. Non sono riuscita a leggervi tutti, non ho fatto la sim estera per disintossicarmi un po’, ma sento il vostro affetto”, sottolinea ai follower.

Il ristorante scelto le piace moltissimo

Lorenzo romantico le fa una dedica: “In Nepal abbiamo trovato i cortei del Capodanno, a Trani i fuochi di Sant’Anna, a Mostar il giorno dei tuffi dal Ponte Vecchio, così, atterrando per caso nel giorno giusto all’ora giusta. Sembra che il mondo intero quest’anno ti stia festeggiando, ed è giusto così, perché al mondo un’altra cosa bella come te non so mica se c’è. Di sicuro non nel mio. Auguri amore bello”. Selvaggia replica scherzosa: “Ti sei dimenticato della casa che ci ha accolti con la lavatrice rotta, ma sei un ottimista, ci amiamo per questo”.