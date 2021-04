Morta a soli 44 anni ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne': ecco cos'è successo

Un altro grave lutto colpisce Uomini e Donne: è morta l’ex corteggiatrice Erica Vittoria Hauser, ex modella, aveva solo 44 anni. Grande protagonista del trono over, era uscita dal dating show di Maria De Filippi nel 2013 insieme all’ex calciatore Ivano Rotoli. La loro storia d’amore, però, si era interrotta solo qualche mese dopo.

Erica Vittoria Hauser è morta nel sonno nella notte tra il 4 e il 5 aprile, a darne notizia sono stati i suoi familiari e alcuni amici sui social. Originaria del Liechtenstein, l’affascinante donna aveva iniziato a calcare le passerelle a 13 anni. Laureata in architettura a Firenze e diplomata chef, aveva poi lavorato nel campo della moda e del design di interni.

Erica aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne vedendo Rotoli da casa, nel programma era riuscita a conquistarlo, anche se poi la relazione ha avuto una durata breve. “Ho saputo che dopo solo tre giorni che la nostra storia era finita e che avevamo dormito abbracciati, avrebbe conosciuto un’altra donna e si sarebbe fidanzato con lei. Un uomo che dice di essere innamorato, che fa progetti anche importanti, non può rinnegare la propria donna così all’improvviso senza dare una spiegazione, sparendo nel nulla. Lo trovo un comportamento poco corretto. Oppure mi fa pensare che tutto quello che c’è stato è stata una finzione”, aveva detto subito dopo la rottura con lo sportivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2021.