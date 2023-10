La morte di Matthew Perry di 'Friends' sciocca Hollywood: causa del decesso e chi ha trovato il corpo

Il protagonista della famosa serie tv è stato trovato senza vita a soli 54 anni

La notizia della morte di Matthew Perry, famosissimo attore americano che ha trovato celebrità mondiale grazie al ruolo di Chandler Bing nella serie tv ‘Friends’, ha lasciato a bocca aperta mezza Hollywood.

L’attore è stato trovato in stato di incoscienza, forse già deceduto, sabato mattina nella sua villa di Los Angeles. In Italia era ormai sera.

Aveva solamente 54 anni. A ripercorrere come sarebbe andata la tragedia è stato TMZ. Sembra che dopo aver trascorso un paio d’ore a giocare a pickleball sarebbe tornato a casa e avrebbe mandato l’assistente a fare delle commissioni.

Quando l’uomo è rientrato, avrebbe trovato Matthew nella vasca idromassaggio in stato di incoscienza, forse già morto. I servizi di emergenza sanitaria sono stati immediatamente chiamati e allertati per un sospetto infarto. Non ci sarebbe stato molto da fare.

Matthew, che ha interpretato Chandler per dieci stagioni in ‘Friends’, non molto tempo fa aveva pubblicato un libro di memorie nel quale aveva svelato di aver lottato per tantissimi anni contro l’abuso di sostanze stupefacenti e alcol.

Nel libro ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Candid, Darkly Funny Book’ aveva raccontato che nel 2018 era quasi morto dopo che l’abuso di oppioidi gli aveva perforato l’intestino. Era finito in come e i medici operandolo gli avevano dato appena il 2 per cento di possibilità di sopravvivere.