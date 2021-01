E’ morto Solange, uno dei sensitivi più noti della tv italiana. L’uomo aveva 68 anni ed è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Collesalvetti, vicino Livorno, da alcuni amici. Questi ultimi si sono insospettiti perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui da un po’. Così si sono recati nella sua abitazione e hanno provato a chiamarlo, stando a quel che riporta ‘Il Messaggero’. Hanno sentito il telefono squillare all’interno, così hanno allertato le forze dell’ordine. Una volta avuto accesso all’appartamento, la terribile scoperta con il corpo, sembra, riverso sul divano.

Stando sempre a quanto riportano diversi organi di stampa, qualche giorno fa Solange, al secolo Paolo Bucinelli, si sarebbe recato al pronto soccorso per un problema glicemico. Lì per lì non era sembrato nulla di particolarmente grave. La morte sarebbe forse da ricondursi a questa condizione, sebbene non ci siano al momento certezze.

Solange aveva partecipato a molte trasmissioni tv come ospite, sia in Rai che in Mediaset. Era stato tra i concorrenti del reality ‘La Fattoria’ e aveva recitato in diversi film.

Scritto da: la Redazione il 7/1/2021.