''Mostri bastardi, Dio vi punisca, vi odio'': Ana Laura Ribas in lacrime, lo sfogo

La showgirl 55enne sta male dopo aver visto il video dell’abbandono di un cane

La Ribas è da sempre una grande amante dei cani, certe immagini le ‘distruggono giornate’

Ana Laura Ribas piange e punta il dito contro i “mostri bastardi”. La showgirl 55enne, alcuni anni fa molto in vista, ora da tempo assente dalla tv, sta male. Il motivo? Ha visto un video, circolato nelle scorse ore, dell’abbandono di un cagnolino da parte di una famiglia.

Nelle immagini si vede il cucciolo che prova a rientrare nell’automobile da cui è stato cacciato. Ana Laura ha voluto condividere la sua sofferenza con i tanti follower di Instagram.

In alcune clip postate nelle sue Instagram Stories ha spiegato: “Non potevo restare indifferente o far finta di niente dopo questo video che ho visto qui su Instagram ed è stato postato da Giulio Golia, Alfonso Signorini e altri, di un cagnolino abbandonato in autostrada”.

“Il cagnolino nonostante fosse appena stato buttato fuori dalla macchina, continuava a cercare di entrare nella macchina, quando la macchina è andata via lui è corso dietro alla macchina. Penso che sia una cosa successa in Spagna perché ho visto la targa verde e c’era scritto San Sebastian, quindi penso fosse una cosa spagnola”, ha aggiunto.

“Io non so le altre persone come reagiscono. Io davanti a questo tipo di video, di maltrattamenti, di abbandoni, dove si fa del male a esseri indifesi che non possono fare niente contro di te… mi distrugge la vita, mi distrugge le giornate. Non la giornata, le giornate”, ha continuato.

“Non capirò mai, ma proprio mai, perché le persone non pagano. Fai del male a un umano? Paghi. Fai del male a un essere indifeso che non può difendersi da te che sei un mostro? Paghi! Perché la giustizia è così strafottente? ‘Non possiamo farci niente’. Cosa non potete fare niente? Cominciate a far pagare le persone che fanno del male e vedete come il male comincia a diminuire”, ha sottolineato.

“Se veramente esiste un Dio, spero con tutta me stessa che la punizione di tutta questa famiglia sia la peggiore possibile”, ha quindi proseguito. “Mostri, bastardi, orrendi. Vi odio, vi odio”, ha infine concluso Ana Laura, che è ‘mamma’ di una cagnolina di nome Sophia.