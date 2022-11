Nancy Brilli ha 'rubato' il marito a Elena Sofia Ricci? La difesa: ''Era l'ex marito e non vivevano più insieme''

L’attrice 58enne a Belve: "Non è vero che era la mia migliore amica"

La collega 60enne aveva rivelato il rapporto di Nancy con Luca Damiani a sua insaputa

Nancy Brilli a Belve, ospite di Francesca Fagnani, parla del litigio con Elena Sofia Ricci. La toscana 60enne in passato, intervistata, aveva rivelato che la rottura con Luca Damiani, sposato nel 1991 e con il quale si era lasciata solo un anno dopo, nel 1992, era stata causata dal tradimento di lui, fiorentino doc 66enne, con un’amica. L’attrice 58enne, però, incalzata dalla giornalista, nega: non ha rubato il marito alla collega. “Ex marito - precisa - E non vivevano più insieme”.

La Ricci a Oggi a proposito di Nancy aveva detto: “Frequentava casa mia e mi consolava, come farebbe una buona amica. Al tempo stesso, però, andava a letto con mio marito. Mi parlava anche di un fidanzato misterioso, che solo dopo ho scoperto essere Luca”.

La toscana 60enne in passato aveva accusato la 58enne

L'attrice si difende e spiega la sua verità

“Con Elena Sofia Ricci non vi siete amate perché lei aveva una frequentazione con suo marito", le fa notare Francesca Fagnani. "Ex marito", replica immediata la Brilli. Poi aggiunge: “Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra”. E conclude, sempre facendo riferimento a Elena Sofia: “Non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa".