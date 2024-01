“Per la prima volta i miei figli hanno trascorso le feste con i loro padri”, rivela

L’attrice 48enne torna in tv: è una delle protagoniste de La Storia, serie in onda su Rai1

Asia Argento a Gente racconta le Feste senza accanto i suoi affetti più cari. “Ho trascorso il Natale da sola, ho portato un fiore sulla tomba di mia madre”, rivela. L’attrice 48enne, che dopo la partecipazione alla serie prime “Gigolò per caso”, torna in tv su Rai1 ne "La Storia", fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante e diretta da Francesca Archibugi, è serena, nonostante il 24 e 25 passato senza accanto Anna Lou, 22 anni, e Nicola, 15.

''Ho trascorso il Natale da sola, ho portato un fiore sulla tomba di mia madre'': Asia Argento racconta le Feste senza i suoi affetti

Quando le si domanda delle festività appena passate, Asia confida: “Il Natale l’ho trascorso da sola e il Capodanno con la mia ex terapeuta che è diventata un’amica. Per la prima volta i miei figli hanno trascorso le feste con i loro padri. E io ho portato un fiore sulla tomba di mia madre”. La primogenita è nata dal legame con Morgan, una relazione durata dal 2000 al 2007, il secondogenito dal matrimonio con il regista Michele Civetta, sposato nel 2008 e da cui ha divorziato nel 2012.

L’Argento ha avuto un’infanzia difficile. Figlia di Dario, regista famosissimo, e Daria Nicolodi, scomparsa nel 2020, svela: “Io ero figlia d’arte, ma venni lasciata completamente a me stessa, anche da minorenne. Mio padre e mia madre non mi seguivano. Il cinema era, ed è un mondo difficile, ma non c’era nessuno a proteggermi. Io sono viva per miracolo”. Ora sta bene. Ha detto addio ad alcol e droghe. “Alla fine dentro di me ha prevalso lo spirito di sopravvivenza. Vedevo la mia vicina di casa che stava bene, era felice. Le ho chiesto come facesse e mi ha parlato del buddismo di Nichiren Daishonin. Da allora prego ogni giorno per trasformare la mia parte oscura e vede- re le cose da una prospettiva diversa. E da tempo sono sobria, seguo il ‘programma dei 12 passi’. Sto meglio”.

“Per la prima volta i miei figli hanno trascorso le feste con i loro padri”, rivela l'attrice 48enne

Single per scelta, si dedica alla forma fisica con impegno: “Vorrei essere più muscolosa, però non posso per esigenze di lavoro. Ma mi dedico allo sport tutti i giorni, anche perché libera endorfine e mi fa stare bene. D’altra parte, sono single e felice di esserlo, per cui non posso contare sul benessere derivante dal sesso”.