Nek emozionatissimo accompagna all'altare la figlia della moglie, alla nozze anche il collega Francesco Renga: guarda

Il cantante in chiesa con Martina Imarisio Neviani, che Patrizia Vacondio ha avuto da una precedente relazione

La 29enne è legatissima al 52enne, al punto da portare anche il suo cognome

E’ entrato nella sua vita quando lei aveva solo un anno, l’ha vista crescere e diventare donna. Nek emozionatissimo accompagna all’altare la figlia della moglie. In chiesa il cantante incede tenendo sottobraccio Martina Imarisio Neviani, che Patrizia Vacondio ha avuto da una precedente relazione. La 29enne è legatissima al 52enne, al punto d’aver scelto di portare anche il suo cognome.

La sposa entra in chiesa accompagnata dal padre biologico, ma poco prima di arrivare all’altare sceglie che ad affiancarla sia anche Nek: è lui che ha attraversato al suo fianco tutte le sue età.

Filippo Neviani sul social condivide quell’istante che fermerà per sempre nel cuore e scrive commosso: “Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna moglie donna in carriera. Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì…che in tanti di noi fossero lì….addirittura c’era la nonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto”.

Nek usa parole importanti per descrivere le sue sensazioni e conclude: “E' stato tutto un privilegio, una vera grazia. E' nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni”.

Martina si è unita in patrimonio del Duomo di Pietrasanta, in provincia di Lucca, con Niccolò Taroni

Filippo Neviani alla festa accanto all'amico Renga

Alle nozze presente anche il collega Francesco Renga, con cui l’artista ormai forma un sensazionale duo artistico.

Ricevimento al Paradis

Martina si è unita in patrimonio del Duomo di Pietrasanta, in provincia di Lucca, con Niccolò Taroni. Ricevimento è andato in scena al Paradis. La ragazza, dopo una laurea triennale all'Università IULM di Milano, ha ottenuto la magistrale in Scienze Politiche alla LUISS Guido Carli e ha proseguito con un Master alla Fondazione Collegio Europeo di Parma. Parla quattro lingue e lavora nel ramo della comunicazione.