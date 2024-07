Giulia De Lellis e il presunto nuovo fidanzato Tony Effe alle nozze dei Moser, gli indizi sul loro amore ancora non ufficiale: guarda

L’influencer 28enne al matrimonio di Chechu e Nacho ritrova l’ex Andrea Damante, ma…

Poco dopo indossa la giacca del rapper romano 31enne, all’anagrafe Nicolò Rapisarda

Lei si dichiara single. Dopo l’addio con Carlo Beretta, ora legato a Melissa Satta, solo brevi e allegre frequentazioni, compresa quella con Giano Del Bufalo, fratello di Diana, con cui è finita presto. Eppure i gossip su di lei e il possibile nuovo flirt sono ormai all’ordine del giorno. Giulia De Lellis fa molto parlare di sé, anche alle nozze dei Moser, quelle tra Cecilia Rodriguez e Ignazio, celebrate domenica 30 giugno in Toscana. Lì c’è a cantare il suo presunto nuovo fidanzato, Tony Effe, il rapper che era stato indicato come anche possibile liaison di Chiara Ferragni. Gli indizi sul loro amore, anche se non ancora ufficiale, vorticano furiosamente nell’aria.

L’influencer romana 28enne va al matrimonio con un abito rosa che poco lascia all’immaginazione: è completamente trasparente, portato con biancheria intima in tono sotto. Al ricevimento a Villa La Fernanda ritrova il suo ex più famoso, Andrea Damante, tra i migliori amici dello sposo. Divertita lo fotografa e lo scatto fa il giro del web. I romantici che li vorrebbero nuovamente insieme rimangono poi, però, immediatamente delusi.

In altre foto che finiscono sui social si vede chiaramente Giulia la sera tardi che indossa la giacca di Tony, 31 anni, all’anagrafe Nicolò Rapisarda. Niente di sconvolgente, se non fosse che la De Lellis sia stata pizzicata circa una settimana fa proprio col rapper.

Tony e Giulia sono stati pizzicati insieme da Chi una settimana fa

Le foto sono state pubblicate da Chi che ha parlato di “una lunga notte insieme” dei due. “Una lunga notte cominciata con il concerto di Geolier e proseguita in giro per la città fino all’alba”, ha raccontato il settimanale. E ancora: ”La sintonia appare evidente tra sorrisi complici soprattutto di Giulia, molto sexy in pantaloni cargo e minitop che le copre appena il seno”. Che ci sarà sotto? L’estate più calda di sempre è appena iniziata.