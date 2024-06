Il calciatore 24enne e la 25enne si stanno godendo una bella vacanza con Tommaso, 3 anni a luglio

I tre soggiornano in una lussuosa villa con piscina a Forte dei Marmi

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti nel suo famosissimo brano “Amici Mai”. Queste parole sembrano proprio raccontare la storia di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, ora di nuovo felici. Dopo la rottura poco prima del parto, la loro relazione pareva defunta, tramontata, sommersa da un mare di accuse contro il calciatore 24enne, reo di aver abbandonato la sua compagna prima che il loro bambino venisse alla luce. Era il 2021, Tommaso, il piccolo, è nato il 23 luglio di quell’anno. Adesso è cambiato tutto: i due sono tornati insieme e si stanno godendo una vacanza a Forte dei Marmi, nella lussuosa villa con piscina dove soggiornano. Sul social si mostrano sorridenti e felici col figlio.



Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta di nuovo felici: dopo la rottura poco prima del parto, sono tornati insieme e si mostrano col loro piccolo

Sara condivide anche uno scatto in cui si scambia un focoso bacio sulle labbra col fidanzato. Lui tra i commenti le scrive: “Ti amo”. Poi arrivano le foto a tre con Tommy, felice di stare con entrambi i genitori. La Scaperrotta le accompagna con una semplice parola: “Tutto”. Ha finalmente tutto quel che poteva desiderare e augurarsi.

Il calciatore 24enne e la 25enne si stanno godendo una bella vacanza con Tommaso, 3 anni a luglio. I tre sono a Forte dei Marmi

I mesi difficili da madre single, la laurea festeggiata da sola col bebè: è tutto alle spalle. “Convivendo, ci siamo resi conto di non essere più compatibili. Abbiamo condiviso il sogno di una famiglia insieme, non posso negarlo. Tuttavia, le cose hanno preso una direzione diversa e, quando Sara mi ha annunciato di essere incinta, sono stato franco nel comunicarle che non mi sentivo pronto per un tale impegno, soprattutto a causa del nostro rapporto ormai deteriorato. Nonostante ciò, ha scelto di andare avanti, una decisione che rispetto profondamente”, aveva fatto sapere lui dopo la rottura.

Lei condivide la foto di un bacio passionale col compagno

Lui commenta innamorato

Sara aveva però commentato amaramente: “Mi ha lasciata sola... Spero che i muri vengano abbattuti e che Niccolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi”. Evidentemente Nicolò, giocatore dell’Aston Villa, in questa stagione in prestito al Galatasaray, ora in odore di Atalanta (così si sussurra), ha capito che lei era quella giusta ed è tornato sui sui passi. A metà maggio già si era capito della reunion, quando entrambi avevano condiviso la stessa immagine che ritraeva la ragazza e il bimbo nello stadio in Turchia, in occasione dell’ultima di campionato dello sportivo. La vacanza serena in famiglia certifica il lieto fine.