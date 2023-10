''Mio nipote diventerà un galantuomo che ama le donne'': Michelle Hunziker parla del piccolo Cesare

La showgirl 46enne ne è certa: ieri ha festeggiato la festa dei nonni col piccolo nato il 30 marzo scorso

Michelle Hunziker adora il nipotino con cui ieri, 2 ottobre, ha celebrato la sua prima festa dei nonni. Sa già che sarà speciale. A Vanity Fair la svizzera sul piccolo Cesare dice: “Mio nipote diventerà un galantuomo che ama le donne”.

La showgirl 46enne in occasione della serata di lancio dello Swiss Family Village nel cuore di Milano, parla della sua “svizzeritudine”. Nata a Sorengo, vicino Lugano, dove è rimasta fino a quando aveva 15 anni, spiega: “La mia svizzeritudine si riconosce soprattutto nella mia costanza e nella mia disciplina. L’avere sempre degli obiettivi davanti agli occhi e nell’essere in competizione con me stessa. Sono retaggi della mia infanzia in Svizzera”.

Michelle parla delle figlie, Aurora, 26 anni, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti e che l’ha resa nonna, Sole e Celeste, avute dal secondo marito Tomaso Trussardi, rispettivamente 9 e 8 anni. “Amo organizzare attività insieme alle mie bambine, ad esempio giri in bicicletta o pranzi con tutta la famiglia, gustosi brunch. E adoro i nostri pigiama days: quando è brutto tempo restiamo in pigiama e guardiamo un film”, racconta.

Quando le si domanda che valori le piacesse che avesse Cesare, la Hunziker non ha alcun dubbio: “Mio nipote diventerà un galantuomo che ama le donne. Rispettoso, forte e sicuramente un gentleman, appunto”.

Michelle rivela anche quali strategie adotta per superare i momenti no: “Se le persone sapessero quante cose devo affrontare quotidianamente, come tutti d'altronde, non ci crederebbero. La mia missione è quella di intrattenere, far stare bene gli altri. E quindi ho da sempre l’attitudine a non condividere le cose brutte della mia esistenza. Anche perché non voglio pesare sugli altri. E’ il mio carattere. Di conseguenza le cose meno belle le condivido nella privacy con me stessa o con una buona amica. La mia strategia per risollevare l’umore è sempre quella di vedere quante cose buone e belle ci sono nella mia vita, quanta luce e quanto amore c’è. So di aver seminato tanto amore e questo mi sta tornando con gli interessi. Posso dire di essere una donna fortunata”.