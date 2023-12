''Non dormire per un mese è veramente pesante'': Costantino Vitagliano ancora in ospedale, spiega cosa gli sta succedendo

“Hanno trovato un terapia che sto facendo da due giorni”, svela il 49enne

L’ex tronista di Uomini e Donne è ricoverato al San Gerardo di Monza da fine novembre

Costantino Vitagliano è ricoverato al San Gerardo di Monza da fine novembre. Il 49enne, ancora in ospedale, spiega cosa gli sta succedendo e svela: “Non dormire per un mese è veramente pesante”.

“Sono qui da una settimana per una cosa rara. Talmente rara per cui tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”, aveva spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. Si è sottoposto a infiniti accertamenti, ora si sono conclusi. Ha così cominciato una terapia farmacologica. Se non dovesse funzionare, a quanto si apprende dal suo staff, potrebbe essere necessaria un’operazione.

Dal letto di ospedale Vitagliano aggiorna i fan preoccupati. “Molti di voi mi chiedono… Diciamo che hanno trovato e stanno provando una terapia - chiarisce - Che sto facendo da due giorni e da due giorni dormo. A distanza di un mese, finalmente la notte dormo se Dio vuole. Quindi io voglio essere schietto e sincero, come sono sempre stato. Se non rispondo è perché esattamente non so cosa rispondervi. Non so ancora che cos’ho. Se è una cosa rara, capirete anche voi, ci saranno da fare vari tentativi. Vediamo se questo tentativo, con questa cura che mi stanno facendo da due giorni funziona”. Incrocia le dita, se lo augura davvero.

Costantino aggiunge: “…Poi mi hanno dato per morto…! Fake news. Io cerco di metterla sul ridere, anche se per un mese non dormire è veramente pesante”.