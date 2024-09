''Non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene'': Stefano De Martino parla del rapporto con Belen oggi

Ospite del podcast BSMT, il conduttore ha parlato del matrimonio con la Rodriguez

I due si sono lasciati, ma hanno un figlio insieme, Santiago, 11 anni

Stefano De Martino ha parlato di Belen Rodriguez durante una nuova intervista.

Il conduttore di ‘Affari Tuoi’ è stato ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli e qui ha parlato del fatto che anche dopo la fine di un amore e aver combinato “disastri”, cerca sempre di rimanere in buoni rapporti con le proprie ex.

“Io faccio sempre dei disastri, ma poi mi faccio perdonare”, ha detto il papà di Santiago, avuto 11 anni fa proprio con Belen.

Stefano, che aveva sposato l’argentina nel 2013 e che aveva avuto anche due ritorni di fiamma con lei prima della separazione definitiva nel 2023, trova assurdo che due ex possano sparire completamente dalle rispettive vite.

Stefano De Martino, 34 anni, ha spiegato a BSMT che per lui è impensabile non rimanere legato alle persone che ha amato

“Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene. A me l’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi ad un certo come succede spesso, ti separi… non far parte più della vita dell’altro per me è una roba proprio crudele”, ha detto.

“Cioè non ci voglio credere che la vita possa andare anche così, non ci voglio credere. Se io e te abbiamo condiviso un pezzo di strada non esiste che poi dopo… per me è innaturale non avere a che fare con le persone che ho amato. Gioisco dei loro successi”, ha aggiunto.

Questo non significa che con Belen, che ha anche un’altra figlia, Luna Marì, avuta nel 2021 con un altro ex, Antonino Spinalbese, le cose siano sempre facili.

“Poi non è che siamo la famiglia separata del Mulino Bianco, siamo comunque una famiglia fatta di gestione, del bambino che deve andare a scuola però vuole fare questo, ‘ma tu adesso come fai?’, ‘ah ma tu devi lavorare, ma io devo lavorare’…”, ha spiegato.

Stefano intervistato da Gianluca Gazzoli

Infine ha commentato alcune dichiarazioni al vetriolo che proprio la Rodriguez, 40 anni da pochi giorni, aveva fatto su di lui. Sebbene non venga specificato, sembra che si riferisca alle accuse di multipli tradimenti fatte in tv da Mara Venier a ‘Domenica In’ ormai qualche tempo fa.

“Ci sono rimasto male anche per la modalità. Perché quando ci si lascia tutti abbiamo da ridire delle cose contro l’altro. Ci si fa tanto bene quanto male quando ci si ama. Se ami tanto, soffri tanto quando le cose non vanno bene ed è normale. Ed ognuno di noi quando finisce una relazione ha una lista di cose da rimproverare all’altro. Ma in quel momento mi è dispiaciuto sentirle così in quella modalità”, ha affermato.

Stefano e Belen ai tempi del loro amore

“Negli anni ho imparato che quando arriva il problema, quando arriva la bordata, io faccio l’opossum, mi fingo morto. Quando poi va via il predatore mi rialzo, mi do una scrollata e continuo per la mia strada”, ha poi continuato.

Infine ha fatto sapere di essere attualmente single.