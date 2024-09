Melissa Satta e Carlo Beretta bellissimi e mondani alla serata dei Sustainable Fashion Awards dove era ospite anche l'ex di lui Giulia De Lellis

Alla serata organizzata al Teatro alla Scala c'erano molti vip

La coppia formata dall'ex velina e il rampollo era elegantissima

Tra gli ospiti c'era anche l'ex di Carlo Giulia De Lellis

Melissa Satta e Carlo Beretta non si nascondono da tempo, ma ad uno dei loro primi eventi mondani devono dividere le attenzioni con la ex del rampollo milanese. L’occasione è quella della cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, nella cornice del Teatro alla Scala, l’evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (EFI) dell’Agenzia delle Nazioni Unite ITC e con il supporto del Comune di Milano.

Melissa Satta e Carlo Beretta mondani a Milano

Una serata elegante e piena di vip per i premi che celebrano personalità e realtà che si sono distinte per la loro visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani, giustizia ambientale e biodiversità. L’ex velina 38enne ha indossato un abito vintage argento Stella McCartney con cut-out. Elegantissimo il compagno 27enne in abito scuro. La coppia felice e sorridente ha posato per i fotografi. I due sono legati dalla scorsa primavera e hanno ufficializzato il rapporto in estate con tanto di presentazioni in famiglia. Carlo ha già legato con Maddox, il figlio che Melissa ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Durante la serata mondana sul red carpet hanno incrociato l’ex fidanzata di Beretta Giulia De Lellis.

All'evento c'era anche la ex di Beretta Giulia De Lellis

Anche l’influencer era tra gli ospiti e ha sfoggiato un abito verde oliva Gucci by Frida Giannini. Nessun contatto tra i tre che hanno postato orgogliosi le foto social della serata. La De Lellis da qualche mese è legata al rapper Tony Effe.