''Non ho vergogna, non lo nascondo'': la figlia di Ornella Muti si mostra dopo l’intervento estetico e spiega perché lo ha fatto

Carolina Fachinetti, classe 1984, ieri si è sottoposta a un’operazione al seno per motivi estetici

La figlia più piccola di Ornella Muti non capisce perché tante donne si rifanno qualcosa e poi lo nascondono

Ha spiegato cosa l’ha spinta a cambiare le protesi dopo circa due decenni dal primo intervento

La figlia di Ornella Muti si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica e non lo nasconde, anzi.

La 39enne ieri è finita sotto ai ferri per modificare il suo seno. Lo aveva già rifatto circa due decenni fa, ma le gravidanze e gli sbalzi di peso lo avevano ‘devastato’.

Lo ha spiegato lei stessa mostrandosi anche dopo l’operazione alla Paideia di Roma, una clinica privata che l’ha molto soddisfatta.

Carolina Fachinetti, 39 anni, dopo l'intervento al seno alla Paideia di Roma

Carolina poche ore dopo aver pubblicato il primo video, in cui però non aveva spiegato cosa stava per fare e in cui appariva anche mamma Ornella, ha chiarito: “Buonasera, prima ero in completa non lucidità perché ero in pre-anestesia. Ho cambiato le protesi che avevano più di vent’anni e adesso sto bene. Antidolorifico, ottima clinica”.

Poi si è mostrata nel letto della stanza della clinica provata dall’operazione ma felice. “Non ho mai capito perché tante donne che sono ricorse alla chirurgia plastica poi lo nascondono. Forse ne hanno vergogna? Io no”, ha scritto accanto alle immagini.

Carolina si mostra nel letto della stanza della clinica dopo essere uscita dalla sala operatoria, vicino a lei c'è anche papà Federico Fachinetti

“Io mi sono rifatta un seno devastato da due gravidanze e da sbalzi di peso. Con delle protesi che dopo 17 anni cominciavano a cedere. E nonostante ho tanti, troppi dolori sono felice”, ha aggiunto.

A commentare con un altro post l’operazione ci ha pensato anche la sorella maggiore Naike, che ha affermato: “Amore mio sei il mio mito! Dopo ogni caduta ti sei rialzata a testa alta! Ora basta soffrire! Ora si rinasce piccola principessa”.

Il riferimento è forse anche al terribile lutto che Carolina ha vissuto quando nel 2020 il marito Andrea Longhi è stato portato via da un cancro, lasciandola sola con i due figli Alessandro, 9 anni, e Giulia, 7.