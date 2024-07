''Non smetto le cure da 10 anni, ma amo la vita e vado avanti'': Carolyn Smith costretta a smentire le voci di un ricovero

La coreografa e volto di ‘Ballando’ ha un tumore al seno scoperto nel 2015

Ogni tre settimane ha le sedute per la chemioterapia, ma non si abbatte

In un video social ha spiegato di non essere stata ricoverata come ha scritto qualcuno

Carolyn Smith ha spiegato di avere molta voglia di vivere e quindi nessuna intenzione di arrendersi alla malattia.

La coreografa e presidente di giuria di ‘Ballando con le Stelle’ lo ha spiegato via social. Lo ha fatto dopo la diffusione di notizie non veritiere negli ultimi giorni.

La 63enne scozzese, da anni residente in Italia, ha sottolineato di non avere una pausa dalle cure chemioterapiche da ben nove anni, quando ha scoperto di avere un tumore al seno.

Carolyn Smith, 63 anni, ha spiegato di non essere stata ricoverata, ma di stare continuando le cure oncologiche ogni tre settimane

Ora ogni tre settimane deve fare uno “SPA Day”, come chiama lei la seduta di trattamenti.

In un video condiviso su Instagram ha fatto sapere: “Io sono a casa, ieri ho fatto lo SPA day, che è il mio percorso oncologico, sto bene… ok? Vado avanti, sono sempre sorridente, non è uno spasso, mi piacerebbe avere un po’ una pausa, ma non ce l’ho. Però diciamo che sto bene”.

“Perché sto facendo questo video? Perché ho visto un altro articolo su Instagram o online che faceva allarmismo, che io sono ricoverata in ospedale”, ha aggiunto.

“Io dico sempre la verità. Io ogni tre settimane devo fare le cure. Basta. Finché sono in vita, lo faccio ogni tre settimane. Fino a quando non arriva un altro miracolo”, ha continuato.

Carolyn durante una giornata in ospedale per i trattamenti

“Poi se per caso veramente qualcosa va male, ve lo dico io personalmente”, ha sottolineato.

Di solito entra presto la mattina in ospedale, intorno alle 7 e 30, ed esce nel primo pomeriggio.

“È uno stile di vita per me e devo continuare finché me lo dice il mio team di medici. È da ottobre 2015 che faccio le cure… Sono quasi 10 anni che non ho mai smesso le cure”, ha scritto nella didascalia del post.

“Non è facile ed è stancante ma amo la vita e vado avanti perché ho tanti progetti da realizzare e amo a vivere”, ha concluso.