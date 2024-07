Tensione alle stelle al falò di Alessia e Lino che escono separati da Temptation Island: 'Mi fai schifo'

La coppia di Napoli è in piena crisi e si lascia alla quarta puntata

Lino subito dopo la decisione al falò chiede di uscire con la tentatrice

Altra puntata infuocata a Temptation Island, il quarto appuntamento con il reality dei sentimenti è finita con un'altra coppia che si è separata. Si tratta di Alessia e Lino, una coppia di Napoli che è entrata già molto in crisi. La ragazza ha visto il fidanzato Lino in atteggiamenti sempre più intimi con la single Maika fino ad una notte intera al mare abbracciati.

Alessia dopo l'ennesimo falò chiede un nuovo confronto

''Non posso più restare qui - dice la ragazza -. Ho maturato la decisione di andare via, più che altro perché me ne voglio andare. Chiedo un falò di confronto immediato". E' la terza volta dall'inizio del programma, Filippo Bisciglia comunica a Lino la volontà della sua fidanzata di vederlo, ma lui si nega ancora. Alessia è sconvolta, il conduttore fa la spola tra il villaggio e il tronco su cui la ragazza aspetta, ma Lino non vuole uscire. A questo punto, Filippo fa una proposta ad Alessia: registrare un video, per cercare di convincere Lino a presentarsi al falò di confronto immediato. Mentre Lui è in spiaggia con Maika, viene raggiunto dal video di Alessia che minaccia: "Ti aspetto da un'ora, se non vieni me ne vado". Lino, non sembra molto convinto, ma dopo aver parlato con Maika cambia idea. La tentatrici gli fa capire che lo aspetterà fuori e allora Lino saluta tutti e va da Alessia.

Lino rifiuta e si gode la compagna della single Maika

Filippo Bisciglia registra un video per convincere Lino

Il falò è molto teso e la coppia esce separata

I toni sono accesi sin da subito: ''Mi fai schifo. Che volevi fare la vacanza? Dovevi andare a Ibiza, non qua. Si stava facendo la storia, con l'amante mentre io ero qui a piangere ogni giorno". Lino nega ogni accusa e replica. "Sei stata una mummia, non hai giocato". Arrivati a un punto morto della discussione, Filippo Bisciglia chiede ai due ragazzi se vogliono tornare a casa insieme. Entrambi decidono di separarsi e Lino corre subito da Maika. Il conduttore però annuncia un colpo di scena...