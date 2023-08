''Non voglio rinunciarci'': perché Clizia Incorvaia non ha ancora sposato Paolo Ciavarro

La bella siciliana ha spiegato di aver declinato l’offerta di nozze super frugali fatta dal compagno

Vorrebbe un matrimonio vero e proprio, anche se raffinato e senza esagerazioni

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano? Durante una recente intervista rilasciata al settimanale ‘Gente’, la bella siciliana ha parlato proprio dei fiori d’arancio con il compagno.

La 42enne, che nel febbraio del 2022 ha avuto il suo primo figlio - Gabriele - insieme al volto tv 31enne, sembra aver declinato l’offerta della sua dolce metà di mettere la fede al dito con una cerimonia più che intima e frugale.

Clizia Incorvaia, 42 anni, insieme a Paolo Ciavarro, 31

Clizia infatti vorrebbe un matrimonio vero e proprio, anche se non particolarmente fastoso, ma piuttosto raffinato ed elegante.

Al magazine ha confessato: “Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, i miei amici più cari”.

Adesso però l’argomento sembra essere tornato nelle conversazioni di coppia. “Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”, ha aggiunto l’Incorvaia.

La coppia con l'amato figlio Gabriele

Quindi Clizia, che ha anche un’altra figlia avuta insieme all’ex Francesco Sarcina, ha spiegato meglio come le piacerebbe fosse il suo grande giorno: “Accadrà chissà, magari in un mese di primavera. Vorrei organizzare tutto con calma. Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile Boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità come il nostro amore”.