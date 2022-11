Clamoroso: nonostante la separazione Mauro Icardi e Wanda Nara sono alle Maldive insieme, guarda

La 35enne intervistata dice che è finita, ma vola al caldo col 29enne senza figli al seguito

Tutti si domandano se i due non si divertano a finire al centro dei gossip con infiniti tira e molla

Wanda Nara, intervistata da Vanity Fair, dice che è finita con Mauro Icardi, nonostante lei voglia ancora molto bene al 29enne. L’argentina ammette che non è stato il tradimento del calciatore a causare la rottura, ma la sua voglia di indipendenza: desidera tornare a lavorare in tv e all’attaccante questo non fa piacere. Poche ore dopo però il social di entrambi racconta qualcosa di clamoroso: nonostante la separazione ormai firmata, Maurito e Wanda sono alle Maldive insieme. Tutti si domandano se i due ormai non si divertano a finire al centro dei gossip con gli infiniti tira e molla, che vanno avanti da un bel po’.

Icardi si fa vedere nella paradisiaca isola dell’atollo dell’Oceano Indiano, in un resort extra lusso. Risponde a qualche domanda dei fan e spiega di essere volato al caldo, approfittando della pausa di campionato per il Mondiale che sta per iniziare in Quatar, per rigenerarsi.

Il calciatore, rispondendo ai fan, rivela che non è solo: basta controllare il profilo Instagram di Wanda per capire che lei è con lui

“E’ uno dei nostri luoghi preferiti nel mondo per riposarsi e disconnettersi dalla routine e poter ricaricare le energie”, scrive. I follower gli domandano se sia solo, lui rivela che non lo è. Basta andare sul profilo della Nara per capire che Wanda, seppur non ci sia alcuna foto in coppia condivisa, è lì con lui.

Maurito mostra solo le gambe di quella che ora dovrebbe essere la sua ex moglie, stesa fuori dalla villa dove alloggiano a prendere la tintarella. Sono alle Maldive senza i 5 figli della 35enne al seguito: separati e felici? Parrebbe di sì: la soap opera riguardante la coppia si arricchisce di un nuovo capitolo.